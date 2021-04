Territoire de Belfort : 16 établissements accueillent les enfants des publics prioritaires

Suite à l'annonce du confinement et de la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, le Territoire de Belfort met en place un dispositif de garde pour les enfants des professionnels dits prioritaires. L'accueil est assuré à partir du mardi 6 avril jusqu'à la rentrée le 23 avril.

Le Territoire de Belfort, comme les autres départements, va mettre en place un dispositif de garde d'enfants, pour les jeunes de 0 à 16 ans. Les parents qui ont des métiers dits "prioritaires" pourront faire garder leurs enfants et continuer de "remplir leurs missions de protection et de soin".

Sont concernés :

les personnels des établissements de santé,

biologistes, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers, médecins, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens

les agents des services de l'État chargés de la gestion de la crise (à la préfecture, dans l'Agence régionale de santé, des administrations centrales et au sein de l'Assurance maladie)

les personnels des EHPAD ou service d'aide à domicile, enseignants, agents des collectivités locales, forces de sécurité intérieure, les personnels des services de l'aide à l'enfance

La liste complète est à retrouver sur le site de la préfecture du Territoire de Belfort.

16 établissements accueillent les élèves dans le département

Dans le département, ce sont ainsi 16 établissements scolaires qui peuvent accueillir les élèves. Pour les plus petits, âgés de 0 à 3 ans, il y a la crèche de l'Hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans, la crèche Fréry à Belfort, le multi-accueil Les papy'llons à Giromagny et le multi-accueil de Delle.

À Belfort les écoles, Louis Aragon, Jean-Jaurès, Victor Hugo et Pierre Dreyfus-Schmidt pourront garder les élèves concernés. Il y a également, l'école Frédéric Bolle à Beaucourt, l'école des Marronniers à Delle, l'école maternelle et l'accueil péri-scolaire d'Ettueffont, l'école et l'accueil péri-scolaire Joseph Lhomme à Giromagny, l'accueil péri-scolaire de Rougemont-le-Château et le collège Mozart de Danjoutin.

Accueil sur inscription et sur présentation d'un justificatif

Pour faire garder les enfants de 0 à 16 ans, il faut contacter l'établissement scolaire pour préparer l'accueil, avec une attestation sur l'honneur d'une absence de toute solution de garde et d'un justificatif attestant de l'appartenance à une catégorie prioritaire. Les parents devront également attester que leur enfant n'est pas symptomatique.