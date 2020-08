Territoire de Belfort : des vacances apprenantes pour s'adapter aux masques

La rentrée scolaire approche. Le retour en classe commencera mardi prochain 1er septembre. Cette rentrée se fera masquée dans le second degré, collèges et lycées, comme l'a indiqué la semaine dernière Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education Nationale. On peut parler de tour de vis par rapport à juillet et à la dernière version du protocole sanitaire dans les écoles qui imposait le masque uniquement quand le mètre de distance ne pouvait pas être respecté.

Vacances apprenantes dans six écoles et quatre collèges du département

Six écoles et quatre collèges sont concernés dans le département. Les enfants suivent un renforcement scolaire, des activités sportives et culturelles. Ils en profitent pour se familiariser au port du masque qui sera obligatoire dés la rentrée pour les élèves. " Ca m'agace un peu. C'est énervant, ça t'empêche de faire plein de choses. Ce n'est pas du tout naturel, pas du tout un réflexe", explique Justine, 12 ans qui entre en 5ème à la rentrée. Sa voisine de table partage un avis différent car sa maman, infirmière à l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans, a contracté le virus pendant le confinement. " Moi, ça ne me dérange pas. C'est la consigne, il faut porter le masque, respecter les gestes pour se protéger de la Covid. Je ne suis pas gêné par ça !", indique Ambre en passe de quitter le collège pour le lycée à la rentrée.

En cours avec un masque ? L'enfer ! - Justine, 12 ans qui entre en 5ème à la rentrée

Les élèves qui participent à ce "collège ouvert" ont donc commencé à s'habituer au port du masque dans leur salle de classe. " Comment j'imagine suivre un cours avec un masque ? Ca va être l'enfer, c'est un peu dur à supporter, c'est un peu gênant pour respirer", indique Justine, future 5ème au collège Châteaudun.

Ils sont quand même très disciplinés ces enfants - Juliette Vizzaccaro, principale adjointe du collège Châteaudun à Belfort

La direction du collège, elle, a bon espoir : les élèves réussiront à s'habituer." Nous en juin, ils le portaient déjà systématiquement tant qu'ils n'étaient pas assis à leur bureau. Ils l'avaient déjà en récréation et à chaque fois qu'ils circulaient. Suivre un cours avec un masque, ce sera surement spécial. Il va falloir qu'ils s'habituent comme nous tous. Il y a trois mois, je n'arrivais pas à le garder un quart d'heure. Maintenant, je peux le garder plusieurs heures d'affilée. On s'habitue. Après, on voit au cas par cas. Si un élève se sent pas bien, on va le laisser sortir évidemment dans le couloir enlever son masque. Vu qu'on a eu environ 75% de retour d'élèves en juin, d'élèves qui sont revenus en juin, je pense que la plupart des élèves est rodé. Il y en a eu pas mal qui le gardaient en cours. Ils sont quand même très disciplinés ces enfants", constate Juliette Vizzaccaro, principale adjointe du collège Châteaudun à Belfort qui accueillera 339 élèves... masqués à la rentrée à partir de mardi 1er septembre.

A chacun son masque

La règle a été fixée pour cette rentrée 2020/2021. Les élèves devront apporter leur propre masque au collège ou au lycée. " Il n'y aura pas d'exclusion pour ceux qui n'en porte pas. Les établissements pourront exceptionnellement leur en donner un. Dans la mesure du possible, les élèves ne changeront pas de salle hormis pour des matières spécifiques comme les sciences. Ce sont les enseignants qui circuleront d'heure en heure", indique Eugéne Krantz, directeur académique du Territoire de Belfort.