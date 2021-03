Dans le cadre d'un plan national de soutien à la jeunesse, plus d'une centaine d'offres de stage sont à pourvoir dans les prochains mois sur le Territoire de Belfort, pour des missions dans les services de police, de gendarmerie et en préfecture. Explications.

Territoire de Belfort : une centaine d'offres de stage dans la police et la gendarmerie

Dans toute la France, le ministère de l'Intérieur lance le plan "10.000 jeunes" : 10.000 offres de stages, formations, et autres contrats d'apprentissage pour aider les jeunes les plus en difficulté. Le public ciblé ? Les collégiens de troisième, lycéens, apprentis et les étudiants jusqu'à 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap dans le cadre des services civiques).

"C'est difficile pour les jeunes de trouver un stage que ce soit dans le secteur privé ou public, c'était déjà difficile avant la crise, mais le Covid n'a pas amélioré les choses, c'est évident...", explique Nicolas Lardier, le DRH de la préfecture du Territoire de Belfort.

"Le ministère de l'Intérieur se doit d'être exemplaire et lui aussi va donc proposer des stages dans tous les domaines, administratif ou technique... il y a aussi des métiers techniques dans les services de l'Etat que l'on connait moins".

Atelier auto chez les gendarmes

Dans le Territoire de Belfort, 107 offres sont à pourvoir. "Plus de 100 stagiaires sur l'ensemble du périmètre du ministère de l'Intérieur, et plus d'une trentaine à la préfecture, c'est la première fois qu'on va en accueillir autant sur les 15 prochains mois", insiste Nicolas Lardier.

Chez les gendarmes par exemple, des stages seront proposés dans la logistique. "La gendarmerie dispose d'un atelier auto qui a vocation à entretenir et à réparer les véhicules de la police et de la gendarmerie, nous connaissons les difficultés avec la crise actuelle, il s'agit d'aider les jeunes à rentrer dans la vie d'adulte et la vie professionnelle", précise le colonel Florian Vilalonga, à la tête de la gendarmerie du Territoire de Belfort.

Comment faire pour postuler ?

Ces stages sont à pourvoir dès les prochaines semaines, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021/2022. Leur durée ? De deux semaines pour les stages de troisième, jusqu'à une période de 6 mois à 3 ans, pour les étudiants. Ces stages sont rémunérés à partir de huit semaines. Pour postuler, il faut se rendre sur ce site internet et y déposer votre CV.