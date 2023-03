The Boat Project jette l'ancre à Tanger

Les Compagnons de la Méditerranée continuent leur traversée du vivre-ensemble. En ce moment, ils sont à Tanger et bien occupés. Entre découverte de la ville et la culture, tenue des ateliers pédagogiques avec les élèves tangérois et préparation des futures activités, ils plongent à corps perdu dans l’aventure The Boat Project with Matanel.

ⓘ Publicité

JEU DE PLATEAU, DE PISTE ET ATELIERS CRÉATIFS

“Quand on est arrivés à Tanger, on s’est très vite mis à travailler sur les ateliers. La fondation Tamkeen nous a aidés. On a découvert la ville, parlé des activités et mis en place les derniers détails. On a tout peaufiné pendant quelques jours et on s’est lancés”, développe Camille, une Compagnonne de la Méditerranée. Jeu de plateau reproduisant la traversée Marseille/Barcelone, jeu de piste à travers la ville, atelier céramiques… pendant un peu moins de deux semaines, les Compagnons de la Méditerranée ont accompagné les élèves de Tanger dans la découverte des activités.

DES ATELIERS RICHES EN DÉCOUVERTE

Et ils ont été couronnés de succès. Les enfants étaient ravis de participer à ce projet qu’ils ont trouvé riche en apprentissage. “J’ai vraiment passé un très bon moment avec vous. Je suis né à Tanger, je n’ai toujours connu que Tanger et là j’ai découvert plein de nouvelles choses. Merci pour tout ça !”, développe Aya, une élève participante.

Les Compagnons de la Méditerranée, galvanisés par ces retours, n’attendent qu’une chose, repartir et tenir les ateliers pédagogiques barcelonais.