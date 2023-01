The Boat Project with Matanel lève l'ancre à Marseille pour rejoindre Tanger

Après avoir passé plusieurs semaines sur Marseille, à se former à tenir des ateliers pédagogiques, les Compagnons de la Méditerranée sont partis en mer pour une première traversée. “Je suis très heureux d’annoncer ce départ qu’on attend depuis des mois. Même si l’aventure a déjà commencé avec les ateliers de Marseille, c’est une étape supplémentaire qui a démarré et c’est très motivant. Je souhaite à tout l’équipage bon vent”, développe David Stoleru, fondateur de The Boat Project with Matanel.

Une première traversée maritime

Si les Compagnons de la Méditerranée ont pu se familiariser avec le monde maritime et le bateau ces dernières semaines, pour beaucoup, il s’agirt de leur première réelle traversée maritime.

“Je suis très motivée parce que c’est une expérience inédite pour moi. C’est une grande première, je n’ai jamais fait une traversée de ce genre avant”, explique Oumaima, une des 8 Compagnons de la Méditerranée à faire le voyage.

Le 22 Janvier, le bateau arrivera à Tanger et y restera 3 semaines. “On traverse la mer Méditerranée pour aller au Maroc, mon pays d’origine. Ce n’est pas un voyage comme les autres pour moi. Et pour nous tous, c’est une grande chance, on va voir énormément de choses sur le chemin et ça nous apportera beaucoup pour la suite”, précise la jeune Marocaine.

Une déclaration qui prend tout son sens lorsqu’on apprend que les expériences qu’ils vivront en mer leur serviront à enrichir les ateliers pédagogiques tenus sur place.