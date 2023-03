The Boat Project with Matanel transmet son message jusqu'à Barcelone

Si la traversée a été mouvementée, ils sont arrivés à bon port, juste à temps pour le début des ateliers pédagogiques.

ⓘ Publicité

Un départ sur les chapeaux de roues pour les Compagnons de la Méditerranée qui découvrent Barcelone à mesure qu’ils échangent avec les élèves de la ville catalane. Les Compagnons de la Méditerranée ont quitté Tanger le 15 février dernier, direction Barcelone, la prochaine escale du projet. Si la traversée devait durer 10 jours, elle est rallongée de plus d’une semaine au total. Des conditions météorologiques peu favorables les poussent à trouver refuge à Melilla. « On a aussi eu un soucis avec le moteur, ça nous a obligé à rester un peu plus au port. On avait qu’une hâte : repartir. On a sauté de joie quand le problème a été réglé », développent plusieurs Compagnons.

Sans un moteur en parfait état de marche, il serait impossible de sortir du port sans risquer des dommages, matériels comme humains. Une fois repartis, ils font face à de grandes vagues, qui font tanguer le voilier comme ils l’ont encore rarement vus. « Le bateau a subi jusqu’à 45 nœuds de vent. Les conditions réelles de navigation étaient clairement plus difficiles qu’annoncées par les prévisions. Nous décidons de nous réfugier au port le plus proche, Carthagène », explique Manon, une facilitatrice et marin chevronnée venue en renfort. Corse d’origine et membre à part entière du projet, elle apporte une expertise précieuse durant cette traversée délicate. De tous les Compagnons de la Méditerranée, seul Marin n'est pas malade durant le voyage.

Entre mal de mer et courbatures, la traversée met les jeunes services civiques à rude épreuve.

Des messages pour les élèves tunisiens

Vendredi 03 mars, en soirée, ils arrivent enfin à Barcelone. Il ne leur reste qu’un week-end pour peaufiner les ateliers avant leur lancement. Si le rythme est soutenu, ils commencent les activités avec les élèves le lundi suivant et tout se passe pour le mieux. Toujours divisés en plusieurs groupes, ils évoluent entre le bateau, le Musée maritime (partenaire du projet) et le centre-ville. À chaque localisation son activité. « On se rend maintenant à l’Église Santa Eulalia, il nous suffit de continuer tout droit et elle sera sur la droite », montre une élève en plein atelier jeu de piste. Pendant ce temps, ses camarades apprennent à manier une galère espagnole, discutent de la place de la femme/du monde maritime et s’initient à la navigation. Tout ça dans le but de déclencher une réflexion leur permettant d’écrire leurs messages aux élèves de Tunis.

Les ateliers pédagogiques se terminent mardi 14 mars, et les Compagnons peuvent partir à la découverte de Barcelone de leur côté. Le Parc Güell, la Sagrada Familia, la Casa Batlló et toutes les autres incontournables de la ville n’auront bientôt plus de secrets pour eux.

Enthousiastes à l’idée d’en apprendre toujours plus sur la culture catalane, ses coutumes comme sa cuisine, ils profitent du beau temps pour se balader dans les rues barcelonaises. « Ce qui m’a marqué pour l’instant, c’est l’architecture, c’est très beau. La ville est très bien organisée ! Et il y a beaucoup de touristes, c’est impressionnant », précise Farid, un des 8 Compagnons de la Méditerranée. Il leur reste encore une semaine pour profiter des joies de Barcelone avant de repartir en mer, vers leur prochaine destination, Tunis.