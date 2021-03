Thénezay : l'école maternelle municipale fermée à cause d'un mur qui menace de s’effondrer

À cause d'un mur qui menace de s'effondrer, l'école maternelle municipale de Thénezay ne peut plus accueillir les élèves et personnels. La classe aura lieu dans un premier temps à l'accueil de loisir avant de déménager dans des préfabriqués installés dans la cours de l'école élémentaire.