L'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a annoncé ce jeudi qu'elle allait saisir la justice pour le plagiat d'une thèse soutenues par l'avocat Arash Derambarsh qui est aussi élu de Courbevoie (Hauts-de-Seine). La thèse avait été annulée en juillet 2020 et son auteur avait été exclu de l'université.

Thèse plagiée : Paris 1 veut porter plainte contre l'auteur, avocat et élu des Hauts-de-Seine

C'est une décision rare. Accusé de plagiat pour sa thèse de doctorat en droit, l'avocat Arash Derambarsh, également élu des Hauts-de-Seine, a été exclu définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur.

En juillet 2020, sa thèse avait été annulée après une procédure disciplinaire lancée par l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ce jeudi, l'université annonce qu'elle va saisir la justice pour ce plagiat.

Un taux de plagiat de 76%

Dans son rapport de 40 pages, la commission disciplinaire affirme avoir examiné la thèse de doctorat en droit avec un logiciel qui a révélé "un taux de plagiat s'établissant à 76%" de l'ensemble du travail de l'avocat.

Selon la commission disciplinaire, l'auteur aurait repris les travaux réalisés par le criminologue Alain Bauer ou ceux d'un mémoire de DEA de 2004.

Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie (Hauts-de-Seine) et avocat est connu pour ses coups médiatiques et pour avoir mené un combat contre le gaspillage alimentaire. Il avait soutenu sa thèse intitulée "Fichiers de police, un encadrement légal et sociétal dans un environnement controversé" en 2015.

Paris 1 va faire une enquête pour "identifier les dysfonctionnements"

Thomas Clay, administrateur provisoire de l'université Paris 1 a indiqué son intention de saisir le Procureur de la République de Paris. Il veut aussi qu'une enquête soit menée pour "identifier les dysfonctionnements administratifs et les pistes d'amélioration" à mettre rapidement en oeuvre.

Il a affirmé qu'il allait écrire au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris pour qu'Arash Derambarsh ne puisse pas "continuer à se prévaloir d'un titre dont il ne dispose pas".