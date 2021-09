Thionville : des petits déjeuners gratuits dans quatre écoles maternelles de la ville

Une fois par semaine, les élèves de quatre écoles maternelles des quartiers moins favorisés de Thionville ont droit à une distribution de petits déjeuners équilibrés. L'objectif de l'opération : lutter contre les inégalités alimentaires et apprendre aux élèves à bien manger dès le matin.

Un produit laitier, des céréales et un fruit (ou une compote) : ce mardi matin à l'école maternelle des Basses-Terres à Thionville, c'est petit-déjeuner pour tout le monde. Comme dans trois autres écoles de la ville situées dans les quartiers moins favorisés (Jacques Prévert, Côtes des Roses, Les Coquelicots), ces distributions ont lieu une fois par semaine, pour lutter contre les inégalités alimentaires.

Ancrer les bonnes habitudes

"L'idée c'est de montrer depuis l'école qu'avec un budget maîtrisé, on peut servir un bon petit déjeuner équilibré qui plaît aux enfants. Avec cette opération, on invite les parents à reproduire ces repas à la maison", explique Emmanuel Bertin, adjoint à la mairie de Thionville.

Au total, 340 petits déjeuners d'une valeur d'un euro et trente centimes sont distribués par la ville. L'opération est financée par l'Etat dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté 2018/2022 du gouvernement.

Après la compote et le fromage, les tartines, apportées par l'institutrice © Radio France - Jules Hauss

Jenna, élève en grande section, est ravie. "J'aime beaucoup les tartines avec du beurre, c'est super bon. D'habitude à la maison je mange une brioche, une crêpe et un yaourt à boire."

Les enfants sont contents, alors les parents les sont aussi

Plus que le menu, c'est le fait de se retrouver tous ensemble pour manger qui plaît aux enfants selon leur institutrice, Laura Ciciarelli. "Ils sont très contents, parce que ça change. C'est une bonne expérience collective".

Et comme les enfants sont heureux... les parents le sont aussi. "Ils trouvent ça intéressant, et ont tous donné leur accord. Et puis, quand les enfants sont contents, c'est que tout va bien."

L'opération va durer douze semaines sur l'année et fera l'objet d'une évaluation du ministère de l'éducation nationale.