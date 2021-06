Thionville : un enfant albanais souffrant de surdité menacé d'expulsion

Il s'appelle Sojet, il a huit ans, il est sourd. Mais d'origine albanaise, et menacé d'expulsion vers son pays. Scolarisé en classe adaptée (Ulis) à l'école des Coquelicots à Thionville depuis deux ans, ses progrès sont remarquables, selon les enseignants et les parents d'élèves qui se sont attachés à lui. Beaucoup manifesteront, ce samedi après-midi à Metz à 14 heures, entre la place de la République et la préfecture de la Moselle, pour réclamer le retrait de l'OQTF (Ordre de Quitter le Territoire Français) qui vise sa famille.

Des progrès spectaculaires

Tous les adultes qui côtoient l'enfant ne tarissent pas de compliments sur lui, à l'image de Virginie, une maman révoltée qu'on renvoie un enfant chez lui sur le seul critère de sa nationalité : "La France, c'est un pays de mixité, on est de plein d'origines différentes. On devrait regarder les qualités des gens, plutôt que leur nom sur un papier".

Soyet et sa famille sont venus en France à cause des problèmes de santé de son père, qui a déjà été opéré plusieurs fois. Le petit garçon a, depuis, un appareil auditif efficace, et un encadrement adapté à son handicap. Il perdrait tout cela dans son pays, selon Domingos, un autre parent d'élève : "Il serait condamné à une vie médiocre, sans structures adaptées, sans éducation. Il est admirable, super bon en maths. Il a un avenir ici. Là-bas, non".

Ce serait une condamnation pour lui

Domingos redoute aussi l'impact que cette expulsion pourrait avoir sur les autres enfants de la classe : "Je ne sais même pas ce que je dirais à mon fils. Ils s'entraident, se tirent l'un et l'autre vers le haut".

Même sentiment chez Myriam, dont le fils est également sourd, comme Soyet : "Ce sont des enfants très observateurs, qui ont ce besoin de découvrir le monde. Ils ont quelque chose en moins, mais d'autres choses en plus. Sojet et mon fils ont ce lien, ils sont très complices".

Très en retard pour son âge à son arrivée à Thionville, Soyet sait aujourd'hui parler, lire et écrire en français et en langue des signes.

Une pétition pour réclamer le droit de rester en France pour Sojet et sa famille est en ligne depuis quelques jours. Elle a déjà recueilli environ 300 signatures.