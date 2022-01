Thomas Pesquet à St-Denis pour lancer la semaine olympique et paralympique

L'édition 2022 de la semaine olympique et paralympique se tient du 24 au 29 janvier. L'opération, qui vise à promouvoir le sport à l'école en faisant venir des athlètes dans les classes, existe depuis 2017 et l'attribution des Jeux 2024 à Paris. Cette année, les organisateurs prévoient de sensibiliser 700.000 élèves dans toute la France grâce au concours de 200 sportifs.

Le dispositif a été présenté au siège du comité d'organisation de Paris 2024, à St-Denis, par son président, Tony Estanguet et un ambassadeur spécial en la personne de Thomas Pesquet. Après avoir passé plus de six mois dans la navette spatiale internationale, l'an dernier, l'astronaute français est bien placé pour parler des problèmes posés par une trop grande sédentarité : "Dans la station, on se déplace très peu, donc on a besoin du sport pour rester en forme sinon on perd notre masse musculaire et notre masse osseuse".

"Le sport est dans mon ADN"

L'astronaute a aussi justifié sa participation à cette semaine en évoquant son enfance : "J'ai appris énormément grâce au sport, que ce soit dans le cadre de l'école ou bien des clubs et associations. Ca m'a permis de faire le métier que je fais grâce au développement de certaines qualités comme la persévérance ou le leadership".

Une classe de l'école élémentaire 10 Bauches, venue du 16e arrondissement de Paris avait aussi été invitée pour l'occasion. Dans cet établissement, le sport se pratique quotidiennement, trente minutes, dans le cadre d'un dispositif initié par l'Education nationale. Danse, yoga, jeux collectifs, le tout dispensé par les enseignants eux-mêmes. Selon la directrice, Delphine Mercier, les bienfaits ont été immédiats : "les enfants sont plus motivés, plus engagés, ils partagent plus de choses". Aydan, élève de CM1 confirme : "j'ai plus d'énergie, je me sens en meilleure forme, de meilleure humeur. On se fait des amis aussi en faisant du sport". Des propos que ne démentirait pas l'ambassadeur de cette semaine olympique et paralympique. Thomas Pesquet a d'ailleurs partagé une chorégraphie plutôt rythmée avec ces petits Parisiens sur le toit du siège de l'organisation des JO 2024.