Périgueux

Thomas reste zen. Il a tout révisé sauf la philosophie alors qu'il doit plancher pendant quatre heures ce lundi matin. Mais ce qu'il craint, c'est de s'endormir. "La philosophie est une matière qui endort un peu. Il va falloir d'abord se réveiller" dit le lycéen sans plaisanter. Quand on parle de philosophes : "Il faut avoir les références, c'est très utile pour la philosophie, mais je ne les connais pas".

"Si on parlait foot, ça m'aiderait beaucoup"- Thomas, candidat au baccalauréat

Le père de Thomas, Christophe est un peu plus nerveux. Il faut dire que ses deux enfants passent l'examen cette année. Thomas pour la filière "sciences technologie du management et de la gestion" et le second passe l'épreuve du bac professionnel. Pour Christophe "il est désormais trop tard pour coacher mes enfants". Il est contraint de lâcher du lest avec Thomas, footballeur et frustré de ne pouvoir suivre cette coupe du monde. Thomas est autorisé à regarder les matches programmés le soir.

Thomas le dit clairement. La philosophie ne l'intéresse pas. En ajoutant, avec un grand sourire, "si on parlait foot au bac, ça m'aiderait beaucoup." Ce lundi, 3.600 élèves périgourdins des filières générales et technologiques vont débuter les épreuves écrites du bac. Les résultats sont attendus le 6 juillet.