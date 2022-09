Les 900 élèves du collège Henri de Navarre de Coutras disposent depuis un an de toilettes mixtes et divisées par niveau. Une moitié est en effet réservée aux 6e et 5e, l'autre aux 4e et 3e. Pour les collégiens et l'équipe éducative, l'expérience est concluante.

"Il y a davantage d'égalité et de respect" : au collège de Coutras, les toilettes sont mixtes depuis un an

"Il n'y a plus trop de gêne". Au collège Henri de Navarre de Coutras, les WC séparés pour les filles et les garçons sont un lointain souvenir. Depuis un an, les 900 élèves partagent des toilettes mixtes.

S'ils ont au départ trouvé la situation "déstabilisante" comme Lisa, en 4e, ou "bizarre" comme Jeyvan, scolarisé en 3e, ils s'y sont rapidement adaptés. "On ne va pas s'empêcher d'aller aux toilettes juste parce qu'il y a des filles ou des garçons", ajoute Jeyvan, qui estime que cela permet "davantage d'égalité et de respect" entre les élèves. "Avant, des garçons entraient dans les toilettes des filles pour les déranger, mais plus maintenant."

Des toilettes séparées par niveau

La fin de la mixité n'est pas le seul changement opéré dans les toilettes du collège de Coutras : elles ont également été divisées par niveau. "Nous avons la chance d'avoir deux blocs", qui permettent de séparer les WC des 6e et 5e et ceux des 4e et 3e, explique le principal adjoint Jacques-Olivier Nicot. "Les plus petits étaient parfois bousculés par les plus grands, et ils se retenaient d'aller aux toilettes". Grâce au niveau fonctionnement, les collégiens les plus jeunes "s'y rendent plus naturellement", assure-t-il. "Ca change de la primaire parce qu'on voit des grands, donc je suis plus à l'aise" avec des élèves de 6e et 5e, abonde Maxime, qui fait sa première rentrée au collège.

Le modèle de toilettes choisi par l'établissement de Coutras présente d'autres avantages. "C'était un lieu où les élèves trainaient un peu, et ce n'est plus le cas du tout. C'est intéressant au niveau de la surveillance", explique Jacques-Olivier Nicot. "Elles sont aussi plus propres, parce que les garçons font plus attention lorsqu'ils savent qu'une fille peut passer après eux. On va pouvoir aussi, dans le cadre d'enseignement de sciences, travailler sur des sujets tabou comme les règles chez les jeunes filles", conclut le principal adjoint.

Les toilettes mixtes au collège de Coutras. © Radio France - Margot Turgy