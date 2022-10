"Ton Devenir" une start-up de Montpellier propose d'accompagner les jeunes pour mieux choisir leur orientation

Ce vendredi matin dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Hérault, gros plan sur l'initiative de trois jeunes étudiants de l'université Paul Valéry de Montpellier. Ils viennent de créer "Ton Devenir" une société qui propose un parcours d'accompagnement aux jeunes lycéens pour les aider à trouver la bonne filière qui leur convient.

ⓘ Publicité

Jeff Chaulet, l'un des trois créateurs de la start-up était notre invité

Votre initiative est-elle née d'une expérience personnelle ?

Tout à fait. Après mon bac, je me suis rendu dans un IUT qui n'était malheureusement pas pour moi. Malgré les bons résultats scolaires, je suis tombé dans une phase dépressive. Il m'a fallu en passer par là pour retrouver une autre orientation et intégrer une autre université et retrouver le sourire.

C'est cette dépression qui vous a poussé à vous dire qu'il manquait quelque chose aujourd'hui dans le système éducatif pour orienter les jeunes ?

Tout à fait. J'ai vite compris que ce besoin était là puisque je l'ai vécu moi même de par mon histoire personnelle. Cet échec, c'était la perte de temps, de motivation, de ressources financières. Pratiquer ces études là était un fardeau pour moi et c'est pour ça que je me suis dit que je ne pouvais pas laisser les élèves seuls.

Votre société s'appelle "ton devenir". Vous êtes trois. Qu'est ce que vous proposez ?

Nous proposons de nombreuses formules individuelles ou de groupe. Concrètement, cet accompagnement, c'est quoi ? La construction et l'analyse du parcours des élèves, des to do list permettant de planifier l'activité de l'élève, augmentant ainsi sa rigueur et sa discipline scolaire. Et ensuite des ateliers qui permettront aux élèves de découvrir de nouvelles matières transversales importantes pour leur avenir.

Vous avez commencé par essayer de comprendre qui sont ces élèves ?

Tout à fait en premier lieu lors de nos conférences au sein des établissements scolaires. Nous proposons des diagnostics gratuits permettant d'établir quelle formule est la plus adaptée au suivi des élèves. Le service s'effectue autour de Visio avec certains prestataires et nous passons également notre temps à téléphoner, à rencontrer les élèves. Evidemment, avec un travail en synergie avec la totalité des acteurs présents sur les établissements scolaires sélectionnés.

Il vous faut connaître toutes les orientations possibles pour pouvoir faire un travail pareil ?

Tout à fait. Et c'est pour cette raison là que nous sommes accompagnés également par les acteurs des collectivités territoriales, les CIO avec qui nous souhaitons travailler à l'avenir et évidemment nous avons aussi des prestataires qui connaissent une large partie des orientations disponibles sur l'année. Personne ne connaît finalement toutes les filières et je trouverais ça ridicule de toutes les connaître puisqu'il suffit seulement de trouver celle qui correspond au profil qu'on a en face de soi.

Qu'est ce qui vous a manqué à vous concrètement, pour être bien orienté tout de suite ?

Moi, ce qui m'a manqué, c'était justement de comprendre le fonctionnement des études supérieures, de comprendre de quelle manière je pouvais trouver de nouvelles ressources en étant accompagné. Je suis persuadé que si ce service avait existé, je ne me serai pas trompé lors des choix par cursus.

Vous êtes une sorte de coach de l'orientation ?

Tout à fait. On pourrait qualifier notre service de coaching d'orientation. Et d'ailleurs, les spécialistes qui travaillent avec nous font du coaching. Il nous faut instaurer un climat de confiance avec l'élève. Cette proximité là, c'est ce qui nous importe.

Vous allez organiser une levée de fonds au cinéma CGR de Carcassonne le 18 novembre, c'est pas un peu tôt ?

Non, je ne pense pas, puisque cette levée de fonds a pour vocation d'offrir une année d'accompagnement de notre service à des élèves de quartiers prioritaires ou à des jeunes sélectionnés ne pouvant se l'offrir.

Qu'est ce que vous avez de plus que vos concurrents parce que vous n'êtes pas tout seul sur le marché ?

Vous avez tout à fait raison. De nombreux acteurs sont déjà présents sur ce marché Mais si je suis légitime c'est finalement par mon histoire et mon vécu. C'est le fait d'avoir connu cette situation là qui me rend crédible aux yeux des élèves.

Est ce que passer par un échec comme le vôtre, ça fait quand même pas parti finalement de la vie, ce n'est pas si grave que ça ?

Tout à fait. On dit souvent que l'échec porte en lui le germe de la réussite seulement. On peut prendre le bon côté de la pièce, comme cela a pu être le cas pour moi. Mais il existe le mauvais, j'aurai très bien pu retomber du mauvais côté et ne jamais poursuivre d'études alors que je suis aujourd'hui en quatrième année de Master.