Tonnerre : une mini-entreprise pour apprendre en faisant

Pour la quatrième année consécutive, une vingtaine d'élèves de 3e du collège Abel Minard de Tonnerre participent au projet EPA "Entreprendre pour apprendre" : une mini-entreprise qui imagine, conçoit et commercialise un objet. Et les jeunes prennent ça très au sérieux.

Tonnerre, France

Dans la salle de classe, l'ambiance est décontractée mais studieuse. Une vingtaine d'élèves de 3e se retrouve chaque semaine pour peaufiner leur projet : un objet innovant pour les seniors, baptisée "Médic'oeur". C'est une lampe intelligente, qui s'allume à heures fixes pour rappeler aux personnes âgées qu'elles doivent prendre un verre d'eau ou leurs médicaments.

Un directeur désigné par les autres élèves

Les 21 collégiens passent trois heures par semaine à travailler sur ce projet, sans compter les heures supp'. Ils sont divisés en différents groupes : la production, l'administration, la communication, le service commercial... Bref, une mini entreprise qui fonctionne comme une grande ! Et ça commence toujours par un petit mot du directeur : un élève désigné par ses camarades pour exercer cette prestigieuse profession : "Bonjour à tous, aujourd'hui, le commerce, vous me direz combien on a d'enquêtes. L'objectif c'est d'en avoir 100. Le marketing vous continuez le site web et la RH vous continuez le dossier de subventions..." égraine le patron, en terminant son briefing par un "est-ce que vous avez des questions ?" plus vrai que nature.

Différents services : des ressources humaines à la production

Ensuite, place au boulot. Les jeunes, tous volontaires pour participer à ce projet, sont visiblement très motivés. "Avec mon équipe, on gère l'administration, donc on fait les contrats de travail, les fiches de paie. Là, je suis en train de faire le contrat de sponsoring et ma collègue s'occupe des demandes de subvention", explique Enéa, responsable des ressources humaines.

Autre ordinateur, autre visage concentré, c'est celui de Lamia, responsable du service commercial : "On termine une étude de marché", explique la jeune fille, "on a déjà fait des sondages pour fixer le prix. On en est à une quarantaine de personnes interrogées, on a fait des heures supp' pour finir, mais on doit encore faire du porte à porte", ajoute l'adolescente.

Les élèves sont épaulés par un professionnel. © Radio France - Delphine Martin

Les objectifs sont multiples : apprendre à travailler en groupe, à découvrir de nouvelles méthodes de travail, à être autonome. Et prendre conscience aussi, que ce n'est pas toujours simple, la vie d'entreprise : "la dernière fois, en deux heures, on devait écrire un texte pour le journal, alors qu'on a été prévenu au dernier moment. Ça n'a pas été facile", concède Maxime, au service commercial, qui ne regrette pas son choix de participer à cette classe, car c'est une manière de se familiariser avec un monde souvent totalement inconnu : l'entreprise. "Je trouve ça très intéressant, pour l'expérience. On voit comment ça se passe, même si ce n'est qu'au niveau du collège, c'est bien pour plus tard".

Un prototype bourré de technologie

Dans la partie "production" de la mini entreprise, une poignée de collégiens, tous des garçons, soudent et réfléchissent. Ils sont en train de fabriquer le prototype de la lampe "Médic'oeur". Un objet bourré de technologie et donc plutôt difficile à concevoir. "On va galérer un peu. Pour ce prototype là, on a du mettre au moins douze heures ! Donc bon, on a des difficultés, mais on les surmonte et c'est assez rigolo à faire", raconte Henri, chef de la production, avec un large sourire sur les lèvres.

Il discute avec les professeurs et apprécie cette relation un peu différente, plus ouverte, selon lui : "c'est étonnant, car on peut répondre aux profs. Normalement, on ne le ferait pas mais ici, on peut expliquer les choses, pourquoi on n'est pas d'accord...on peut parlementer", ajoute l'adolescent.

Le prototype de la lampe n'est pas encore tout à fait terminé. © Radio France - Delphine Martin

Pour Régis Nugues, le professeur de technologie, les bénéfices pédagogiques sont énormes : "Ils trouvent un véritable intérêt à aller au collège. Souvent, les bons élèves viennent et travaillent pour avoir de bonnes notes, mais n'y trouvent pas forcément un intérêt. Là, ils viennent, ils font des heures supp' et ils mettent en pratique toutes les compétences qu'ils peuvent acquérir dans différentes matières. Et c'est très efficace. Quand on donne de l'autonomie et de la confiance aux élèves, on obtient vraiment des résultats", ajoute l'enseignant.

Un parrain qui connait bien le monde de l'entreprise

Les collégiens sont également accompagnés par un chef d'entreprise, Guillaume Pianon. Pour lui, ce projet est vraiment bénéfique, car il fait tomber les murs qui séparent l'école et l'entreprise : _"_Je suis là pour les accompagner, leur expliquer comment marche une vraie entreprise et leur donner des conseils. Pour les encourager à être imaginatifs. Et il y a un vrai engouement dans le collège pour cette classe."

Cette année encore, les collégiens d'Abel Minard vont participer au concours des mini entreprises. La classe de l'an dernier avait remporté le championnat régional et le championnat national parmi plus de 800 classes.