A Tortefontaine, près d’Hesdin, les parents d’élèves se battent pour tenter d’empêcher la fermeture de l’école du village. Manifestation, pétition et blocages d'écoles se multiplient.

Tortefontaine, France

Avec les communes voisines de Douriez et Mauriez, l'école de Tortefontaine est associée à un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) qui accueille une quarantaine d’enfants. Trop peu, pour l’Education nationale qui veut fermer un des trois établissements, celui des plus grands. Ces menaces de fermeture sont nombreuses en milieu rural, notamment parce que le Ministère veut récupérer des postes pour dédoubler les classes de CP et CE1 en ville, dans les quartiers difficiles.

Ambre va entrer au collège l‘année prochaine. En attendant, elle défend son école, notamment pour son petit frère :

Je trouve ça malheureux de fermer une école qui vient d'être refaite à neuf. S'ils ferment les écoles, les villages vont mourir, et il n'attireront plus de jeunes parents qui vont aller vers les grandes villes.

Les parents d'élèves bloquent l'école de Tortefontaine et encadrent les enfants. © Radio France - Matthieu Darriet

Certains parents sont déjà en train de chercher une solution alternative, parfois dans le privé. Les autres se mobilisent parce que cette école fonctionne, insiste Mélanie :

L'inspectrice nous a dit récemment que les élèves avaient un très bon niveau. Pour elle, tout se passe très bien, alors on ne comprend pas pourquoi ils veulent fermer l'école.

Les parent sont attachés à ces petites classes, à plusieurs niveaux, qui permettent de s’adapter à tous les enfants. Il y a notamment une élève sourde dans le RPI, raconte Bénédicte :

Quand elle est arrivée, elle ne pouvait pas parler ; elle criait pour se faire entendre. Et là, elle parle, c'est super! Maintenant, elle est intégrée comme n'importe quel élève. Ils ne sont pas beaucoup en classe, l'institutrice peut la prendre à part et lui faire faire des exercices. Je ne pense pas qu'elle retrouvera cela ailleurs.

Si l’école de Tortefontaine ferme, les enfants vont devoir supporter des trajets beaucoup plus longs, avec la fatigue qui s’accumule. Il y a aussi le problème de la cantine qui disparaîtrait.