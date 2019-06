"Total soutien" : à Haguenau, les bacheliers défendent leurs professeurs grévistes

Haguenau, France

Vingt-deux enseignants sur 77 professeurs appelés pour faire la grève de la surveillance du baccalauréat ce lundi 17 juin. A Haguenau, le lycée Schuman est l'un des établissements où les professeurs se sont le plus mobilisés dans le Bas-Rhin, avec le lycée Monet, à Strasbourg et Briand, à Schiltigheim contre le projet de loi de Jean-Michel Blanquer.

Un tiers des professeurs mobilisé

"Ecole de la confiance, loi du silence", pouvait-on lire sur l'une des pancartes des professeurs mobilisés. "La réforme du lycée, c'est juste une façon déguisée d'économiser beaucoup de professeurs, estime Sandrine Jacobi, professeure de mathématiques. Le fait de supprimer des filières, ça permet de les mettre à 36 tout le temps, on leur a fait croire qu'ils pourraient choisir n'importe quelle spécialité, or dans tous les lycées : on n'a pas toutes les spécialités", poursuit-elle.

"On navigue à vue, renchérit Hélène Labracherie professeur de philo au lycée Schuman. La réforme est tellement difficile à mettre en place, et tellement précipitée que finalement on n'a pas les moyens ou le recul nécessaire pour pouvoir la mettre en place dans de bonnes conditions."

Ils se battent pour des bonnes choses," Tom, bachelier

De leur côté, qu'en pensent les élèves ? "Total soutien", répond Emré. Romain et Tom sont d'accord. "C'est bien. C'est bien parce que les profs ça fait quatre-cinq mois qu'ils râlent contre cette réforme et le jour du bac, ça a une portée plus symbolique". Etant donné que l'administration avait anticipé, en mobilisant des effectifs supplémentaires, les bacheliers n'ont pas été gênés outre-mesure par la grève de la surveillance. "Ça gêne l'établissement, qui avait moins de professeurs pour surveiller, mais globalement, nous, on vient et on fait nos épreuves. C'est pas le but des profs de nous pénaliser nous. Ce qu'ils font c'est pour eux et pour nous, pour notre avenir."

Les professeurs qui ne comptent pas s'arrêter là. Une assemblée générale est prévue ce lundi 17 juin à 16h à Strasbourg pour décider des prochaines actions.