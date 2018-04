Les utilisateurs de la piscine universitaire de Talence sont privés de bassin depuis 1 an . Le site est fermé pour travaux depuis avril 2017. Ces travaux devaient s'achever en septembre 2018, mais à cause de problèmes techniques, la réouverture est programmée pour le premier trimestre 2019. Une nouvelle saison blanche s'annonce donc pour les étudiants en staps,les scolaires, mais également les nageurs de haut niveau du CREPS.

La section natation du Bordeaux Etudiants Clubs, fait partie des utilisateurs de la piscine universitaire, mais un an après le début des travaux, elle a déjà perdu plusieurs centaines d'adhérents.

On a réussi à garder une petite centaine d'adhérents, mais on a été obligé de sacrifier notre école de natation. On va avoir beaucoup de mal à s'en remettre si on doit continuer un an comme ça—Christian Pierrat, président du BEC