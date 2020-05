Toulouse : cas de coronavirus parmi le personnel de l'école maternelle Ernest-Renan, l'école fermée lundi

Ce sont les syndicats et les enseignants qui ont alerté la mairie de Toulouse. Dans un communiqué adressé hier, samedi 23 mai, au maire Jean-Luc Moudenc, les syndicats SUD et et CGT 31 annoncent qu'une ATSEM, personnel aidant les enseignants, a été détectée positive au Covid-19 à l'école maternelle Ernest-Renan, quartier des Izards. L'ATSEM était présente dans l'école pendant de la première semaine de réouverture, le 11 mai, mais était en congé cette semaine. Selon les syndicats, une autre ATSEM du même établissement déclarait de la fièvre et des courbatures vendredi 22 mai. Testée, elle recevra les résultats d'ici 24 heures.

Dans un autre courrier, sept enseignants font part de leurs inquiétudes : " Nous nous estimons menacées par un danger grave. Aucune mesure n'a été prise face aux risques encourus de contamination sur nos personnes ou sur les élèves". Les enseignants demandent à être testés le plus rapidement possible.

Cet après-midi, la mairie de Toulouse a pris la décision de fermer l'école sur une journée, lundi 25 mai. Selon Marion Lalane de Laubadère, adjointe au maire à l'éducation, le protocole sanitaire a été déclenché. Environ 8 membres du personnel, ayant eu un contact avec la personne contaminée, vont être mis en quarantaine. L'école devrait rouvrir dès le mardi 26 mai.