A Toulouse, des parents d'élèves défendent la seule place handicapé qu'il y a devant leur école

Depuis le début de la semaine, les parents d'élèves du groupe scolaire Olympe de Gouge se mobilisent pour dénoncer le non-respect de la seule place handicapé dont leur école bénéficie.

Ils se battent pour défendre la seule place handicapé qu'ils ont devant leur école. "Ils" se sont les parents du groupe scolaire Olympe de Gouges, au nord de Toulouse. Depuis le début de la semaine ils dénoncent le non-respect de cette seule place handicapé, qui existe depuis septembre 2016. Régulièrement elle est prise par des automobiliste qui n'ont pas de macaron, des voitures ventouses qui y stationnent toute la journée. "On le constate tous les matins, quand on arrive à l'école : les pares brises sont givrés donc c'est que les voitures sont stationnées depuis très longtemps, dénonce Linda Djouaher, secrétaire du conseil local FCPE. C'est assez choquant que ce soit à nous parents d'essayer de faire respecter cela."

"C'est des voitures qui restent une après-midi ou une journée entière, et qui empêchent les mamans et les enfants handicapés d'accéder à l'école."

Une dizaine d'élèves et de parents en situation de handicap

C'est trop pour les parents d'élèves de cette établissement qui accueille 365 élèves et des parents, dont plusieurs en situation de handicap, comme Fernande. Cette maman d'un petit garçon de 5 ans est en situation de handicap. Sans place de parking adaptée, elle ne peut pas accompagner son fils en classe. "Du coup ce sont les ATSEM ou une des mamans qui viennent m'aider pour l'amener jusqu'en classe. Je suis vraiment frustrée parce que c'est un lieu public, je devrais pouvoir y accéder mais ce n'est pas toujours le cas."

Réponse de la municipalité de Toulouse

C'est faux répond le maire de quartier Olivier Arsac, également adjoint à la sécurité à Toulouse. Il explique que depuis octobre derniers la police municipale s'est rendue une quinzaine de fois devant l'établissement, 50 voitures ont été verbalisées, 15 véhicules ont également été envoyés à la fourrière, mais ce n'est suffisant juge Linda Djouaher. "Depuis septembre dernier on demande à ce que la police municipale vienne plus souvent au moment de l'accueil ou de la sortie des élèves, pour faire respecter les règles, mais on ne les a jamais vu." Dans les prochaines semaines, une nouvelle place sera créée devant l’établissement scolaire.