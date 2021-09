Toulouse en tête du classement des meilleures villes étudiantes

Pas de changement cette année pour la ville de Toulouse. Elle conserve la première place du classement des meilleures villes étudiantes, réalisé par le magazine l'Etudiant et publié ce mardi 14 septembre.

Toulouse récolte 117 points, et se place donc devant Lyon, Rennes, Strasbourg et Montpellier. L'étude a été menée sur 43 villes qui accueillent plus de 8.000 étudiants, avec 5 critères et 16 indicateurs. Il a pour but d'aider les étudiants à trouver la ville qui leur correspond le mieux, selon le magazine.

Toulouse, ville dynamique et attractive

Dans le détail, Toulouse se distingue par le dynamisme de l'emploi sur 10 ans, son offre de formation, son offre culturelle et par son tarif étudiant aux transports qui figure parmi les plus bas du palmarès. La ville rose récolte également 10 points (le maximum), en matière de dynamisme, d'ambiance et de qualité de vie.

En revanche, la ville récolte un seul point pour les transports de nuit et les loyers augmentent légèrement, il faut compter 469 euros pour un studio. Ce qui classe Toulouse dans la dizaine de villes les plus chères.