A Toulouse on fait aimer les maths en jouant

Près de 3 0000 écoliers et collégiens participent à la 13 ème édition des Jeux mathématiques à l'université Paul Sabatier de Toulouse.Objectif leur faire aimer les maths en s'amusant

Faire des mathématiques en s’amusant, c'est possible! C’est le défi que se lance l’équipe de l’IRES (Institut de recherche pour l’enseignement des sciences) de Toulouse avec la 13e édition des "Jeux mathématiques".

Depuis le 7 mars et jusqu’au 17 mars l’université Toulouse III – Paul Sabatier accueille entre 2500 et 3000 élèves des écoles primaires, des collèges et lycées de la région. Des enseignants à la retraite et des étudiants futurs enseignants y proposent aux enfants de faire des maths sur le mode ludique

Seize classes sont accueillies chaque jour dans les locaux de l'université Paul Sabatier. Durant 1h15, les enfants participent à différents défis numériques, géométriques et logiques. Une cinquantaine de jeux leur sont proposées. L'objectif est de leur donner l'envie de faire des maths à l'école et le goût des sciences