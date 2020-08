Toulouse : inquiétude des parents avant la rentrée scolaire

Dans une semaine, les élèves de la petite section à la terminale vont reprendre le chemin de l'école. Le port du masque sera obligatoire dans les salles de cours au collège et au lycée. Mais certaines mesures ont été assouplies par rapport à la fin d'année scolaire : la distanciation physique n'est désormais plus une obligation, tout comme la limitation du brassage des élèves.

Chez les parents, c'est l'incertitude la plus totale. Iulia est mère de Juanes. Il rentre en moyenne section cette année. C'est bien la seule chose dont elle est sûre : "On sait qu'il rentre le 2 mais après rien d'autre. On ne sait pas si on peut l'accompagner jusqu'à la porte ou si on est obligés de le laisser à la porte. On ne sait rien", se désole-t-elle. Pour Audrey, ce sont les mêmes questions. Sa fille Noémie entre en CP. "Sincèrement, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Comme elle est en primaire, je suppose qu'elle ne devra pas porter le masque. Mais je pense que ça va être assez frustrant de ne pas pouvoir accompagner les enfants pour la rentrée", regrette la mère.

L'inquiétude d'un reconfinement pour les parents

Dans sa dernière déclaration jeudi soir, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a recommandé aux parents de ne pas accompagner les enfants à l'école pour éviter des brassages trop importants. Il a aussi indiqué que le report de la rentrée n'était pas une hypothèse. Mais en Occitanie l'épidémie de Coronavirus progresse. Depuis le 14 août dernier, 1957 cas ont été signalés selon le dernier bulletin d'information de l'Agence régionale de santé. Un chiffre en hausse.

La possibilité d'un report de la rentrée ou d'un reconfinement inquiète Iulia : "S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de solution de garde, pas de solution pour nous financièrement. Pendant le confinement, on était à la maison. Puis après j'ai repris le travail et c'est le papa qui s'est occupé de Juanes le temps que l'école rouvre." Pendant deux mois, la famille a dû faire avec le seul salaire de Iulia. Elle espère donc ne pas revivre un épisode similaire.

Le syndicat SNUipp-FSU demande un report de la rentrée

Dans ce contexte, le principal syndicat d'enseignants, le SNUIPP-FSU a demandé le report de la rentrée scolaire d'une semaine. En cause : l'assouplissement des mesures sanitaires mais aussi les inégalités scolaires qui se sont créées pendant le confinement et qui n'ont pas été rattrapées. "Reporter la rentrée permettrait aux équipes de pouvoir réfléchir et mettre en place des scénarios par rapport aux apprentissages qu'il va falloir depuis le moment où s'est arrêtée l'école", explique Guy-Éric Jacquet, un des secrétaires du syndicat en Haute-Garonne. Un questionnement que n'a pas pris en compte le gouvernement selon lui.

Le ministre de l'Éducation nationale doit s'exprimer le 26 août prochain sur les modalités d'organisation de la rentrée.