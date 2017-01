Toulouse : le Conseil départemental veut en finir avec les "collèges ghettos"

Validé par le conseil départemental de l’éducation nationale, le plan de mixité sociale du département de Haute-Garonne entrera en application à la rentrée de septembre et concerne cinq collèges classés REP + de Toulouse. Mais comment veut-il s’y prendre ?

80% de population défavorisée dans un collège comme à Badiou au Mirail, ce n'est plus possible martèle Georges Méric le président du Conseil Départemental de Haute-Garonne qui veut "en finir avec l’ethnicisation, la ghettoïsation". "Toutes les études montrent que la mixité sociale au collège est un facteur important de réussite, ajoute Georges Méric, le rapport à l’autre, différent mais semblable aussi. Certaines populations considèrent que la République les a oubliées, eh bien la république ne va plus les oublier". Le socialiste qui a fait de la laïcité et des valeurs de la république un des chevaux de bataille de son mandat assume un "dossier très politique". Coût de ce plan : 46 millions d’euros sur quatre ans.

Le dispositif

Cinq collèges de Toulouse classés en réseau éducation prioritaire (REP+) vont voir progressivement leurs élèves dispatchés dans d'autres établissements où le public est dit "plus favorisé" à Toulouse ou en proche banlieue. Le temps que ces collèges soient reconstruits plus loin ou réhabilités sur place. Les enfants seront acheminés en bus, affrétés par le Conseil départemental. Dès septembre 2017, le collège Badiou sera donc progressivement vidé et dans le même temps reconstruit à 15 minutes en bus de son emplacement actuel. On parle du quartier Saint-Simon mais rien n’est acté. Les collèges Georges Sand (quartier La Cépière), Stendhal, Bellefontaine (quartier du Mirail) et Rosa Parks (quartier Lalande) seront eux réhabilités ou reconstruits sur place à partir de 2018.

La Haute-Garonne rejoint les vingt départements en France qui testent un dispositif de mixité sociale. © Radio France - Stéphanie Mora

Pour le collège Badiou, les 150 petits sixièmes qu’il devait accueillir en septembre se retrouveront, suivant leurs écoles, scolarisés aux collèges Vinci de Tournefeuille, Bellevue, les Chalets ou Fermat de Toulouse et même au collège Jean Rostand… de Balma ! Tous ces établissements d’accueil sont volontaires selon l’Inspection d’académie, son directeur précise : "les enfants du Mirail seront entre trois et six par classe. Des classes qui seront bloquées à 25 élèves maximum. Je veillerai à ce qu’il y ait des moyens d’accompagnement, des professeurs de Badiou pourraient les suivre dans leur nouveau collège pour faire le lien et transmettre leur savoir-faire. De plus les emplois du temps seront aménagés pour que les enfants fassent leurs devoir avant de reprendre le bus pour rentrer à la maison, tout cela est en cours d’élaboration".

Dire qu’on va retirer un collège d’un quartier c’est comme quand une école disparaît dans un village, c’est la même émotion, la même incompréhension ! — Pascal professeur de physique chimie à la Reynerie.

Le dispositif a été adopté en Conseil départemental de l’Education nationale ce mercredi matin. Au même moment dehors, une soixantaine d'enseignants du primaire et de collège du Mirail manifestaient pour dire leur opposition à un projet jugé inégalitaire. Ce n’est pas la première fois qu’ils se mobilisent. Beaucoup de parents refusent de voir leurs enfants quitter le quartier et faire parfois jusqu’à 1h10 de trajet par jour pour aller à l’autre bout de la ville. Marie-Claude Leclerc, la vice-présidente du Conseil départemental tente de rassurer : "je comprends que ce soit inquiétant pour une maman de voir partir son bout de chou mais nous avons calculé le trajet de bus le plus long sera de 35mn, c’est le temps de trajet moyen pour les collégiens du département". Les professeurs mettent aussi en avant la distance qui est mise entre les parents et l’institution. Neyma est institutrice à l’école Daurat qui dépend du collège Badiou : "Comment vont faire les mamans de la Reynerie pour aller jusqu’au collège de Balma ? Ce dispositif c’est une façon de faire disparaître les zones d’éducation prioritaire et de faire des économies". Pascal professeur de physique à la Reynerie depuis 19 ans et syndiqué SUD éducation lui aussi : "la proximité c’est important pour les parents s’il y a un problème au collège. Là on envoie les élèves à gauche à droite, c’est créer de l’inégalité".

Et après ? 3000 collégiens de plus à Toulouse d’ici cinq ans

L’inspection d’académie assure que les écoles rattachées à ces cinq collèges ne perdront pas leur label REP + ni les moyens qui vont avec, comme à Empalot et Littré. Ensuite l’administration espère que ce brassage et les travaux changeront le regard sur ces établissements et inciteront les parents qui les ont fuit à y inscrire leurs enfants. Elle compte aussi sur l’afflux de nouveaux élèves. Jacques Caillaut : "Toulouse va accueillir 3000 collégiens de plus d’ici 5 à 6 ans il faudra donc des nouveaux lieux et tirer partie de cet apport pour une meilleure mixité sociale." Pascal lui voit un autre scénario se profiler : "l’école privée pousse ses pions en ce moment dans Toulouse et même dans ces quartiers. Toutes sortes d’écoles privées qui prennent la place du service public de l’Education ! C’est inacceptable, on va continuer à se battre !"

Vingt départements en France expérimentent un plan de mixité sociale au collège. Dans la région, Toulouse et Castres sont les seules villes où il est mis en place.