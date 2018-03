"Il y aura un avant et un après ce 9 mars 2018. ". Voilà ce que veulent croire les professeurs du lycée professionnel Gallieni de Toulouse, après la visite de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Education nationale passe en effet la journée dans la ville rose ce vendredi 9 mars, comme le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui lui va à Balma et au Mirail.

Jean-Michel Blanquer a rencontré les représentants des professeurs aux côtés de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, de la nouvelle rectrice, de la nouvelle directrice des services académiques, ainsi que de Sébastien Nadot et Sandrine Mörch, députés de La République en marche, pendant deux bonnes heures au lycée Gallieni ce vendredi matin.

Cet établissement est en proie à des violences depuis de nombreuses semaines. Poubelles brûlées, crachats, insultes de la part d'élèves, qui restent minoritaires mais qui terrorisent camarades et professeurs. En janvier, une soixantaine de profs avaient même refusé de se rendre en cours.

Le ministre de l'Education nationale leur a promis non pas un classement en zone prioritaire, comme ils le demandaient, mais que Gallieni serait "lycée expérimental".

Certains élèves pourront être exfiltrés des classes pour aller avec des éducateurs. Nous aurons plus de formations dès 2018 et de temps de concertation. On attend la concrétisation des efforts mais l'espérance renaît. - Fabian Bergès, professeur de mathématiques et secrétaire départemental adjoint du SGEN-CFDT