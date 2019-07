Toulouse : pourquoi 63 collégiens n'ont toujours pas de place en lycée à la rentrée

On connaissait les bacheliers confrontés à Parcoursup pour trouver une place à l'université ou dans une grande école, à Toulouse voici les collégiens en attente d'une place en lycée. La faute à la démographie galopante dans le nord de la métropole et... Aux élèves du privé.

Toulouse, France

Soixante trois élèves ne savaient toujours pas ce mardi en sortant de leur dernière épreuve du brevet où ils feraient leur rentrée en seconde en septembre. Ce sont des collégiens du nord de Toulouse (collèges Nougaro, Rosa Parks, Toulouse-Lautrec...), d'Aucamville ou de Castelginest dont le lycée de secteur est Toulouse-Lautrec. Ils ont été prévenus vendredi dernier qu'ils n'étaient inscrits ni dans ce lycée , ni dans un autre en fonction des options choisies. Au départ, on leur annonce que c'est à cause d'un bug informatique et puis on leur explique qu'il n'y a pas de place.

Un phénomène de double inscription privé/public

Selon la Dasen de Haute-Garonne, cette année plus qu'auparavant, des collégiens du privé auraient voulu s'assurer d'avoir une place en seconde en s'inscrivant dans un lycée privé et dans un lycée public. Mais la directrice d'académie est confiante : "les établissements privés que nous avons pu joindre nous ont dit qu'effectivement les élèves avaient fait la demande mais ils ne rejoindront pas le lycée [public] Toulouse-Lautrec". Pas sûr toutefois que les 63 "sans affectation" se retrouvent dans leur lycée de secteur. Pour cela, il faudrait y ouvrir une nouvelle classe et c'est impossible : Toulouse-Lautrec compte déjà 17 classes de seconde et il n'y a pas de place pour une 18e nous dit l'inspection.

"Injustice" et "frustration" chez les collégiens et leurs parents.

Au collège Claude Nougaro du quartier des Minimes à Toulouse, ils sont six à n'être inscrits nulle part. Pour Zéa, Quentin et Jade qui sont plutôt bons élèves, la situation est déstabilisante :

"Je suis plus en colère que stressée parce que je ne suis pas acceptée dans mon lycée de secteur! Alors qu'il obligé de me prendre" Zéa

"C'est une injustice, c'est un peu se dire que son sort est rabaissé par un robot ou un truc dans le genre. Ca perturbe." Quentin

"Ils ont choisi aléatoirement du coup je me dis ça ne sert plus à rien de travailler. C'est ça l'image qu'on nous donne. Toulouse-Lautrec je connais, je m'étais fait une petite idée de ce que j'allais faire là-bas... c'est dur", Jade

"Ma petite-fille m'a dit 'si c'est ça, je n'ai qu'à devenir Gilet Jaune'!" Claudine, grand-mère d'un des collégiens toulousains sans affectation. Copier

Situation réglée vendredi promet l'inspection

Ce mercredi un nouveau comptage plus précis aura lieu. Puis jeudi, une commission répartira les élèves qui ne pourront pas être inscrits au lycée Toulouse-Lautrec. La Dasen n'exclue pas d'ouvrir une autre classe de seconde dans un établissement proche. La directrice d'académie promet toutefois que les "naufragées" ne seront pas scolarisés à l'autre bout de la ville et qu'ils ne seront pas pénalisés dans le choix de leurs options :

"Je me fais un devoir d'apporter une réponse aux familles d'ici vendredi et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux proviseurs d'attendre la fin des inscriptions avant de répartir les options" Elisabeth Laporte, Dasen de Haute-Garonne.

Ce couac est une preuve supplémentaire de l'explosion démographique du nord toulousain. L'ouverture du nouveau lycée de Gragnague devrait arranger les choses en 2021.