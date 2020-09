Covid : Toulouse se prépare à l’arrivée de 130.000 étudiants

Les universités de la ville vont accueillir des élèves pour la première fois depuis plusieurs mois. Et prennent des précautions coûteuses. Avec des dizaines de milliers d'étudiants venant de toute la France, elles n'ont pas le droit à l'erreur.

Les amphis vont à nouveau se remplir après plus de six mois d'absence des étudiants.

C’est la rentrée universitaire ce lundi 7 septembre. Une rentrée forcément très particulière après la fin des cours précipitée en mars dernier. Les étudiants ne sont pas revenus en cours depuis plus de six mois. Et ils arrivent de toute la France avec forcément le risque de relancer l’épidémie de Covid 19 dans la ville.

Dans toutes les universités, les règles sanitaires sont très strictes. Masque obligatoire, regroupements dans les couloirs interdits, gel à l'entrée, sens de circulation dans les salles de cours. Les amphis devront aussi se vider comme les avions, rang par rang. Le forum étudiants et les réunions de pré-rentrée ont été annulés. A la place, les étudiants ont droit à des clips sur le site des universités.

Des médiateurs pour faire la promotion des mesures sanitaires

A Toulouse Capitole, qui va accueillir 21.000 étudiants lundi, une trentaine de médiateurs ont été embauchés. Il s’agit d’étudiants vacataires qui pendant au moins tout le mois de septembre vont faire de la pédagogie auprès des étudiants. Pour la présidente de l’université, Corinne Mascala, des étudiants arriveront peut-être plus à convaincre des jeunes des mesures sanitaires à suivre. Depuis la sortie du confinement, l'achat de gel, de masques, de signalétiques, ont coûté plus de deux millions d’euros à l'université Capitole 1.

Deux millions d'euros

Les présidents ont demandé aux enseignants de proposer un cours en ligne pour les étudiants qui ne pourraient être là. Certains cours seront aussi "hybrides" à la fois présentiels et distanciels.

Et si les présidents d'université sont plutôt confiants sur la manière dont les élèves vont se comporter dans leurs murs, ils se posent beaucoup de questions sur ce qui va se passer dehors notamment dans les quartiers festifs de Toulouse. "Voir des étudiants dans des établissement bondés, ça interpelle. Nous prenons beaucoup de mesures dans nos murs. Mais quid, quand ils sortent de l'université ?" insiste Corinne Mascala.