Un enfant récupéré à l'école par un inconnu à Toulouse, son père veut porter plainte

Il ne veut pas laisser passer cette histoire, parce qu'"elle aurait pu mal finir" et que "ça aurait bouleversé n'importe quel parent, mettez-vous à ma place". Un enfant de sept ans confié par erreur à un inconnu qui le garde avec lui pendant deux heures. Son père est déterminé à porter plainte contre le centre de loisirs.

Deux heures avec un inconnu

Christian* a trois enfants. Damien* son fils aîné est scolarisé en élémentaire à l'école Olympe de Gouges, dans le quartier Lalande à Toulouse. Parce que son école ne fait pas centre de loisirs le mercredi soir, la famille a fait une demande pour que le garçon aille ce jour-là au centre de loisirs d'une école voisine, Jean Alphand. La mairie a mis en place un bus justement qui l'emmène, lui et d'autres, après la classe. Et chaque mercredi soir vers 18h30, les parents de Damien viennent le chercher.

Le centre de loisirs ne s'est même pas rendu compte de l'erreur. Ils ont compris quand mon fils a été ramené, deux heures après. - Christian

Ce mercredi 6 janvier, Christian reçoit un coup de fil à 17h30. C'est la directrice du centre de loisirs qui lui parle d'un incident avec son petit garçon, sans gravité, mais il faut venir le récupérer. Christian apprend alors que Damien n'était pas au centre cet après-midi mais qu'il est parti chez un homme qu'il ne connait pas de 14h à 16h. A 14h en effet, un homme se présente au centre de loisirs. Il est l'amie d'une maman qui lui a demandé de venir chercher son fils. L'animateur refuse, ça n'est pas la bonne heure, mais finalement cède face à la pression du visiteur, très insistant, et lui confie un enfant... qui s'avère ne pas être le bon. Mais personne ne s'en rend compte. Jusqu'à ce que la mère appelle chez son ami pour parler à son fils au téléphone et qu'elle comprenne qu'il ne s'agit pas de son enfant. L'inconnu s'est alors empressé de ramener Damien au centre de loisirs.

Double erreur du centre de loisirs

La mairie de Toulouse fait profil bas, elle admet que son agent a commis deux erreurs importantes : celle de laisser sortir un enfant en dehors des horaires établis (pas de sortie avant 16h30), et celle de ne pas avoir vérifié l'identité de l'homme, ainsi que de l'enfant lui-même. La confusion s'explique aussi en partie par les prénoms ressemblants des deux enfants dans cette histoire.

La mairie de Toulouse est profondément désolée de ce qui est arrivé à ce garçon dont ses équipes avaient la responsabilité et comprend l’émotion que cela a pu susciter chez ses parents. - communiqué de la Ville deux jours après

La responsable de la direction municipale Enfance et Loisirs a reçu Christian le vendredi matin, le surlendemain des faits, elle lui a présenté ses excuses. Une enquête interne a été ouverte, elle serait close. Un conseil de discipline prononcera la sanction adéquate dans les prochains jours. La mairie précise que l'équipe éducative du centre de loisirs de Jean Alphand "fournit un travail exemplaire depuis des années", notamment en prenant en charge aussi des séjours de vacances à la montagne organisée par la ville. Dans ce quartier du nord de Toulouse réputé difficile et cette école primaire plus spécifiquement, un élève avait frappé une enseignante en mai 2018 provoquant une certaine émotion.

Deux tentatives de dépôt de plainte avortées

Depuis cette histoire, Christian a demandé à la directrice du pôle enfance et loisirs à la mairie d'organiser une rencontre avec ce fameux inconnu, dont il n'a jamais su l'identité. Son fils, lui, ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé. "Il m'a dit que le monsieur l'avait amené au drive du KFC puis chez lui. Il a regardé Pokémon à la télé, rien de plus. Puis le coup de fil de la maman et l'inconnu a vite ramené mon fils au centre", raconte Christian qui ne comprend pas comment la méprise a pu avoir lieu. "Mon fils est métis, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de ce monsieur. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas reconnu l'enfant de son amie ?"

Mon fils a l'air d'aller bien mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, au fond. Et une semaine après, je ne sais rien de cet inconnu avec qui mon enfant a passé deux heures.

Le papa a tenté de déposer plainte dans deux commissariats différents, à la Vache puis l'Hôtel de Police boulevard de l'embouchure. Mais deux fois, il lui a été expliqué que son histoire ne constituait pas un délit mais d'une faute professionnelle, qu'il fallait traité cela au civil avec l'employeur du centre, la mairie. Christian a déposé une main courante. Après les quelques articles qui sont parus dans la presse, la brigade des mineurs l'a rappelé et lui a promis de s'activer auprès du parquet et le recontacter cette semaine. Entre temps, Christian a sollicité les services d'une avocate pour s'assurer que ses droits soient bien respectés et que sa plainte puisse être reçue.

* les prénoms ont été changés à la demande du père de famille qui souhaite rester anonyme et a choisi ces prénoms d'emprunt