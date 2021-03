Tour de France : 200 élèves ont participé à la "Dictée du Tour" à Brest

Concentration maximale pour Linda, Manon et leurs camarades de ce CM2 de l'école élémentaire du Petit Paris.

A l'école élémentaire du Petit Paris, à deux pas du stade Francis Le Blé, matinée inhabituelle pour 26 élèves de CM2 ce vendredi. Ils ont accueilli la cycliste handisport Katell Alençon (triple championne de France sur piste le mois dernier) et l'ancien journaliste Jean-Paul Ollivier pour une dictée axée sur le grand départ du prochain Tour de France à Brest le 26 juin. Un exercice sous les yeux du maire François Cuillandre.

Tous les élèves portaient un maillot cycliste professionnel prêté par un collectionneur brestois. © Radio France - Nicolas Olivier

Tous vêtus d'un maillot cycliste de collection, les enfants ont été très attentifs au texte, qui ne brillait ni par sa qualité littéraire ni par sa difficulté, mais là n'était pas l'essentiel. "C'était trop bien, moi j'ai adoré ! J'ai trouvé ça génial, s'exclame Louise. Mon tonton il est vendeur de vélo et moi aussi je suis passionnée."

A l'issue de la dictée, les élèves ont pu échanger avec les deux personnalités.

La dictée c'est autre chose, mais si on peut leur faire aimer le vélo...

L'ancien journaliste Jean-Paul Ollivier et la cycliste finistérienne handisport Katell Alençon se sont partagé la lecture. © Radio France - Nicolas Olivier

Une invitation sur le Tour pour 8 élèves brestois

Ravi de partager sa passion pour une course qui a marqué sa vie, Jean-Paul Ollivier (41 Tours au compteur) participait pour la troisième fois à cette dictée créé en 2017, "un événement important pour les jeunes parce qu'on fait en sorte qu'ils participent à la saga du Tour de France, on les implique dans l'événement." Dans tout le pays, 26.000 élèves ont planché ce vendredi, un record.

Les candidats les plus méritants de chaque classe seront invités avec leurs parents sur le village départ de la première étape du Tour, au port de commerce de Brest. Une découverte forcément inoubliable des coulisses de la plus grande course cycliste du monde.