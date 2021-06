Tour de France : des écoles fermées dans l'Indre le 1er juillet pour le passage des coureurs

Pas d'école pour les petits berrichons le jour du passage du Tour de France dans l'Indre. Les établissements concernés sont dans les villes traversées par le peloton et la caravane du Tour, à l'exception de certains collèges et lycées pour des examens et des corrections.

Les écoliers berrichons vont pouvoir aller voir passer le peloton ! La préfecture de l'Indre annonce que certains établissements scolaires seront fermés le 1er juillet, le jour de la 6ème étape entre Tours et Châteauroux. Face aux contraintes de sécurité, de transports et de sécurité, le préfet et le directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) ont décidé, en lien avec le conseil départemental et les maires, de ne pas accueillir les élèves ce jour-là.

Les établissements des communes concernées par le passage de l'épreuve seront donc fermés : Écueillé (école et collège), Luçay-le-Mâle (école), Valençay (écoles et collège), regroupement pédagogique de Baudres, Bouges-le-Château et Rouvres-les-Bois (écoles), Levroux (écoles et collège), Vineuil (école), Déols (écoles fermées) et Châteauroux (toutes les écoles sont fermées, ainsi que les collèges publics et privés). Le lycée professionnel des Charmilles est également fermé.

Certains établissements resteront tout de même ouverts pour permettre la tenue du baccalauréat, mais ils n'accueilleront pas les élèves pour les cours. C'est le cas de quatre lycées de Châteauroux (Jean-Giraudoux, Pierre et Marie Curie, Blaise-Pascal et Sainte-Solange). Les corrections du brevet se dérouleront aux collèges Romain-Rolland de Déols et Beaulieu à Châteauroux. L'ÉREA de Châteauroux reste ouvert ce jour-là.