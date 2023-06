Tour de France : tous les établissements scolaires fermés entre Hendaye et Bayonne le 3 juillet

Les élèves de primaire, des collèges et des lycées n'auront pas cours le lundi 3 juillet dans les villes du Pays basque traversées par le Tour de France. Ca concerne Arcangues, Ascain, Bassussary, Bayonne, Ciboure, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urrugne, et Ustaritz. A Anglet, seule l'école Sutard sera fermée. L'inspection académique a décidé de ne pas accueillir les élèves ce jour-là, à cause des nombreuses perturbations de la circulation. Les transports scolaires et une partie des transports publics ne fonctionneront pas ce jour-là.

"Tout ça pour ça"

Du côté des parents, on est un peu résigné. "De toute façon nous n'avons pas le choix. Je vais certainement devoir poser un jour de congé exprès", explique Mélanie, dont les enfants sont à l'école primaire des Arènes, à Bayonne. "Tout ça pour ça", souffle Miguel, papa de trois enfants scolarisés à Bayonne. Des cours à distance doivent être mis en place dans les établissements, ou bien des devoirs à faire seront transmis aux parents.