Touraine : le masque est obligatoire à l'école dès le CP, même pour les enfants de moins de 6 ans

Lorsqu'Adrien emmène sa fille Inès à l'école élémentaire de Francueil pour la rentrée ce lundi, il ne lui met pas de masque, "parce qu'elle a 5 ans, pas 6 ans" précise le papa. Mais surprise le soir quand Adrien vient récupérer sa fille : elle porte un masque. "Personne ne nous a appelé pour nous dire qu'il fallait qu'elle porte un masque", assure Adrien, qui demande alors des explications à l'institutrice et à la directrice. "Elles m'ont expliqué que l'académie avait décidé que _c'était à partir du CP_, que c'était obligatoire et qu'on ne pouvait rien faire. Si ma fille ne met pas de masque, l'école ne l'accepte pas."

De quoi entretenir la confusion dans l'esprit d'Adrien, comme sûrement chez de nombreux parents, dont les enfants sont en CP mais n'ont pas 6 ans. "On nous dit que c'est à partir de 6 ans, mais l'école nous dit que c'est à partir du CP, donc on ne sait plus sur quel pied danser", s'agace la parent d'élève.

Masque obligatoire en fonction du niveau, pas de l'âge

Mais alors quelle est la règle ? "C'est le niveau qui prévaut, pas l'âge", nous précise ce mardi le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours. Autrement dit, le masque est obligatoire pour tous les élèves dès la classe de CP, quel que soit leur âge. Une question de cohérence selon le rectorat, pour que tous les élèves d'une même classe portent le masque à l'école, et ainsi faciliter le travail des enseignants.

Le site du gouvernement ne mentionne d'ailleurs pas l'âge dans un premier temps mais dit ceci : "Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé dont le _port du masque obligatoire par les élèves dès l’école élémentaire_." Puis quand l'âge est évoqué, il est précisé que le masque est déconseillé "pour les élèves de moins de 6 ans (en maternelles)". La mesure s'applique donc pour les élèves de moins de 6 ans en école élémentaire.