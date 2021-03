Touraine : un restaurant gastronomique offre des repas aux étudiants

C'est une initiative qui ne passe pas inaperçue en ces temps compliqués. En Touraine, un restaurant gastronomique a décidé de distribuer gratuitement des repas aux étudiants. Solidaire de ces jeunes durement frappés par la crise sanitaire, l'Auberge du Bon Laboureur souhaite en effet leur apporter un peu de baume au cœur. Le personnel de cette institution située à Chenonceaux (Indre-et-Loire) a donc réalisé ce mercredi une première distribution de paniers repas sur le campus de Grandmont. Coordonnée par les services de l'Université de Tours, l'opération sera renouvelée chaque mercredi jusqu'au 7 avril.

Notre cuisine peut leur permettre s'évader un peu

Le repas "étoilé" tient dans un petit sac en papier. A l'intérieur, un classique "entrée, plat, dessert" qui ferait saliver n'importe quel gourmand. "Il y a un mille feuilles de betterave au chèvre, une volaille aux herbes coco de Paimpol et ses petits légumes et un tiramisu ananas et son biscuit citron" détaille Charlene qui habituellement travaille en salle à l'Auberge du Bon Laboureur. Cette fois-ci la jeune femme fait son service à ciel ouvert, juste devant la Maison des Etudiants (MED). Elle a tenu à participer à cette opération solidaire : "Durant les périodes de confinement, on s'est bien rendu compte de la souffrance des étudiants. Du coup, l'idée de vouloir les aider a germé dans nos têtes et on s'est dit que notre cuisine pourrait leur permettre s'évader un peu."

Le mille feuilles de betterave et sa mousse de chèvre proposé ce mercredi aux étudiants tourangeaux. © Radio France - Hugo Charpentier

Elle ne croit pas si bien dire. Une centaine de repas ont été distribués ce mercredi, et la prochaine distribution qui est prévue mercredi prochain sur le site des Tanneurs affiche déjà complet. Au total, ce sont près de 700 repas qui seront offerts aux étudiants tourangeaux. Et c'est tout à la joie de Gabriela. Cette étudiante de biologie de 21 ans, plus habituée à dévorer des conserves et des plats tout fait, s'apprête à se régaler. "Un vrai plat cuisiné comme ça, c’est super bien !" s'exclame-t-elle. Et en ces temps difficile, c'est un geste qui touche Quentin, étudiant en pharmacie. "Pour un étudiant, surtout en ce moment, c'est du pain béni si l'on peut dire... C'est une super initiative, on a quand même un repas excellent. c'est un vrai plus et pour le moral ça fait du bien surtout en période d'examens."

Une manière de dire aux étudiants 'continuez vos études et accrochez-vous'

Beaucoup de joie, et de nombreux sourires, voilà qui fait plaisir à Fabrice Dagaut, le directeur de l'Auberge du Bon Laboureur : "Cela nous tenait à cœur de pouvoir les aider parce qu'on traverse une situation très difficile pour le monde étudiant. On le voit bien avec tous les étudiants qui viennent essayer de travailler chez nous. Mais malheureusement il n'y a plus d'ouverture pour eux sur le marché du travail donc c'est pour cela qu'on a voulu leur donner un petit coup de pouce." Une marque de soutien qui comptera estime Benedicte Froment, la directrice de la vie étudiante de l'université de Tours. "C'est un vrai signe d'encouragement envers les étudiants. C'est une manière de leur dire 'continuez vos études et accrochez vous'. C'est vraiment une belle démarche."

Quatre nouvelles sessions de distribution de repas sont programmées jusqu'au 7 avril :

mercredi 10 mars, campus des Tanneurs

mercredi 17 mars, site Jean Luthier

mercredi 24 mars, campus des Deux-Lions

mercredi 31 mars, campus de Tonnellé

mercredi 7 avril, campus de Blois

Il est nécessaire, au préalable, d'effectuer une réservation sur l'un des créneaux proposés par l'Université de Tours.