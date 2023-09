Tourcoing: l'école Sainte-Clotilde, incendiée pendant les émeutes, fera sa rentrée jeudi

"L'objectif, c'est de faire la rentrée des classes la plus normale possible et d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles", explique Julie Masschelein, la directrice de l'école privée Sainte-Clotilde, située dans le quartier populaire de la Bourgogne, à Tourcoing. Pour cela, il a fallu mettre les bouchées doubles puisque l'un des bâtiments de l'école a été incendié fin juin pendant les émeutes. Il abritait les deux salles de maternelles, la salle de sieste, des bureaux administratifs et la cantine.

Julie Masschelein, la directrice de l'école Saint-Clotilde, pourra accueillir les 68 élèves de la maternelle au CM2 dès ce jeudi © Radio France - Odile Senellart

Pour pouvoir accueillir les 68 élèves de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 dès cette rentrée, des préfabriqués ont été installés dans la cour de l'école. C'est là que seront accueillies les deux classes de maternelle, une salle de motricité qui fera aussi office de salle de sieste, et des locaux administratifs. Les enfants continueront à aller à la cantine de l'école publique voisine Albert Camus. Hubert Antoine se félicite que tous les acteurs se soient mobilisés pour rendre cette rentrée possible: "Il y a eu une belle solidarité, avec l'enseignement public, avec la direction académique et avec la municipalité".

Pourquoi une rentrée décalée à jeudi?

Les préfabriqués n'ayant été livrés et installés qu'en fin de semaine, ces jeudi 31 août et vendredi 1er septembre, il fallait encore le temps d'aménager l'intérieur des classes, d'entreposer les tables, les chaises, le matériel pédagogique, etc. Il a donc été choisi de prendre le temps pour que l'accueil soit optimal le jour de la rentrée des élèves. Mais pour les parents qui n'ont aucune solution de garde, l'école assurera quand même un accueil dès ce lundi 4 septembre. Ces deux journées supplémentaires laisseront également le temps aux six enseignants de finir de trier les dons reçus par l'école pendant l'été, des dons de chaises, de lits, d'ordinateur et autres livres et matériels pédagogiques.

Ca n'est que ce jeudi 31 août et vendredi 1er septembre que les préfabriqués ont été livrés et aménagés dans la cour de l'école, à quelques mètres du bâtiment incendié. © Radio France - Odile Senellart

Lucile Grégoire, l'enseignante de la classe de CM1-CM2 s'est mobilisée cet été pour réorganiser l'école au mieux. Aujourd'hui, elle a surtout hâte de retrouver ses élèves et de tourner la page. La dernière semaine de l'année scolaire écoulée, les élèves de l'école Sainte-Clotilde, les élèves avaient été accueillis dans l'école Albert Camus voisine, où les enseignants avaient pu parler avec eux, comme l'explique cette enseignante: "On a déjà pu mettre des mots avec les enfants sur ce qui s'est passé à l'école. On ne va pas dire que la page est tournée, parce que ça va leur faire un choc de revenir dans l'école parce que certains n'ont pas vu l'école après l'incendie. Mais on va essayer de ne pas trop en reparler pour éviter de remuer le couteau dans la plaie, et vraiment mettre tout ça de côté**."

Quant au bâtiment incendié, il sera à terme détruit. Un autre bâtiment neuf devrait y être construit à la place.