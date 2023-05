Tourcoing : Manifestation de soutien à une collégienne lynchée en pleine rue

Un peu plus de deux semaines après le suicide de Lindsay, une collégienne de 13 ans de Vendin-le-Vieil, près de Lens, les violences dont a été victime une élève de Tourcoing ont marqué les esprits. Deux manifestations spontanées de soutien ont eu lieu devant le collège Pierre et Marie Curie, mardi après-midi et mercredi matin, à l'appel de Nordistes très présents sur les réseaux sociaux, Marvin et Giovanni.

Ce dernier, un père de famille sans lien avec ce collège, explique vouloir "dénoncer le harcèlement scolaire au collège Pierre et Marie Curie. Cette élève a été vachement lynchée à l'extérieur, les vidéos tournent sur les réseaux sociaux". Il souhaite désormais organiser une marche de soutien à toutes les victimes de harcèlement scolaire, mercredi 7 juin, à Tourcoing.

Un rassemblement en soutien à une élève qui se dit victime de harcèlement scolaire au collège Marie Curie de Tourcoing © Radio France - Stéphane Barbereau

'Une situation conflictuelle entre élèves"

Sur la vidéo en question, on voit une jeune fille à terre, recevoir plusieurs coups de pieds, dans la rue et proche d'un arrêt de tramway. Selon des élèves, elle serait harcelée par une élève scolarisée dans le collège et une autre jeune fille qui n'est pas scolarisée dans cet établissement. La direction du collège dit avoir été informée "d'un conflit ayant pris naissance au sein de l'établissement, entre deux élèves et leurs fratries respectives, ainsi que des menaces d'agression à la sortie du collège" et avoir averti les familles*. "Une rencontre a ensuite été organisée avec la famille suite à l'agression de cette collégienne. Une sanction adéquate sera définie dans le cadre d'un conseil de discipline",* indique le rectorat qui ajoute que le chef d'établissement a déposé plainte*.*