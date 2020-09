Tournefeuille : après la fermeture de l'école maternelle, 3 classes de l'école élémentaire ferment

On vous avait parlé jeudi dernier de l'école primaire Mirabeau à Tournefeuille (Haute-Garonne). La mairie, l'ARS et le rectorat avaient décidé de fermer l'école maternelle pour éviter la naissance de foyer épidémique lié à la COVID-19. Aujourd'hui, c'est trois classes de l'école élémentaire, CP et CM1, qui ferment pour freiner l'épidémie, a appris France Bleu Occitanie auprès de la FCPE et de la mairie.

Suite à la détection d'un cas positif dans le corps enseignant, la direction a donc fermé trois classes de l'école élémentaire. À partir de ce mardi, tous les enfants et les cas contacts vont être testés. Si les résultats sont négatifs, les élèves pourront retourner en classe.

Vendredi dernier, l'établissement faisait état de six agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et une enseignante positifs au coronavirus.