Tours : 25.000 visiteurs attendus ce week-end au Forum de l'orientation

Tours, France

Le Forum de l'orientation de Tours, organisé par l'Education Nationale et la région Centre-Val-de-Loire, se déroule ce week-end au Parc des expositions de Tours. On attend plus de 25.000 visiteurs vendredi et samedi de 9h à 17h. Collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, parents......le public pourra découvrir 500 formations au total, grâce à la présence de 160 établissements.

Ce forum, organisé dans tous les départements, est l'occasion de s'informer sur les nouveaux métiers, les formations, les établissements. Cela permet aussi d'échanger directement avec les professionnels, les conseillers, et aussi d'autres jeunes engagés dans les filières.

Le Forum met l'accent sur le thème de l'innovation, la recherche, et les métiers d'avenir avec la présence des pôles de recherche de la Région.

Six conférences/débats seront proposées samedi à destination des jeunes et de leurs parents :

10h/11h - Réforme du Bac (réforme du Bac 2021)

11h15/12H - Université, parcours de la réussite

12h30/13h15 - L'Alternance

12h30/14h15 - La réforme du Bac

14h30/15h15 - Réussir la 1ère année de santé

15h30/16h30 - Parcoursup

Le fil rouge du Forum reste "tous les métiers sont mixtes". Il sera aussi organisé autour d'espaces professionnels (établissements de formation, entreprises...). Le Service Public Régional de l'Orientation sera aussi présent, ainsi que des sociétés qui conçoivent des films en réalité virtuelle.