Tours : un record de 30 000 étudiants inscrits à l'université pour cette année scolaire

Entre 2010 et 2019 le nombre d'étudiants a augmenté de 25 % à l'université de Tours. Et cette année scolaire à venir explose les records puisque 30.000 étudiants sont inscrits, contre près de 28.000 l'an dernier.

L'université de Tours fait le plein pour la rentrée et explose son record d'inscriptions. Ils seront 30.000 sur les bancs de la Fac dès lundi prochain. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants pour cette rentrée scolaire 2019 et pour comparaison, pour l'année scolaire 2018-2019, on comptait alors environ 28.000 étudiants.

Entre 2010 et 2019, le nombre d'inscrits à Tours a augmenté de 25 %. L'an prochain, l'université fête ses 50 ans. Un anniversaire qui sera aussi l'occasion d'entamer de gros travaux et notamment sur la faculté des Tanneurs à Tours. L'université date des années 1970 et a clairement besoin d'un coup de jeune.

12,5 millions d'euros de travaux pour la facultés des Tanneurs

Dans un premier temps, ce sont 12,5 millions d'euros de travaux qui vont être réalisés pour rénover et moderniser les bâtiments qui font face à la Loire. Il s'agit là d'une première phase des travaux qui commencera dans les prochains mois. Elle devrait durer plus d'un an.

Cette première phase vise à changer les parois, refaire l'isolation et rénover la bibliothèque universitaire. Un million d'euros supplémentaire sera spécialement dédié à la réhabilitation de la très fréquentée et emblématique salle Thélème. D'autres travaux seront réalisés plus tard pour rénover, à terme, le bâtiment entier.

Le deuxième gros chantier concernera l'agrandissement de l'école polytechnique. Un nouveau bâtiment de 6 000 mètres² sera construit sur l'esplanade de Portalis.

Le coût total des travaux avoisine 22 millions d'euros.