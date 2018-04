Tours : cinq lycées mobilisés ce vendredi contre la loi Vidal

Par Marie-Ange Lescure, France Bleu Touraine

La mobilisation des lycéens contre la loi Vidal et le dispositif Parcoursup se poursuit à Tours avec ce vendredi matin cinq lycées "bloqués" : Vaucanson, Paul-Louis Courier, Victor Laloux, Grandmont et Jean Monnet. Une manifestation a réuni plus d'un millier de lycéens dans les rues de Tours.