Tours : 73 millions d'euros pour la rénovation énergétique ou la démolition-reconstruction de 11 écoles

Tours va consacrer 73 millions d'euros pour la rénovation énergétique ou la démolition-reconstruction-extension de 11 écoles, d'ici 2027. La municipalité a présenté vendredi les grandes lignes de son plan "école en transition" en donnant le coup d'envoi du premier projet. L'idée principale est d'utiliser des matériaux éco-responsables et de végétaliser les cours d'école pour lutter contre les ilots de chaleur.

Le parvis devant la future école Jean de La Fontaine - ©Gwenaëlle LE CHAPELAIN/A/LTA Rennes

La première école de Tours construite en bois et isolée avec de la paille

Ce projet-pilote, que le maire de Tours considère comme "exemplaire et emblématique de ce que nous voulons faire" c'est la démolition, la reconstruction et l'extension de l'école maternelle Jean de la Fontaine. Elle accueille actuellement 103 élèves dans des locaux vétustes et trop petits. "On va faire deux classes supplémentaires, car cette école était devenue trop petite. Cette maternelle date de la fin des années 60 et n'était plus du tout en état de fonctionner plus longtemps" explique Franck Gagnaire, l'adjoint chargé de l'Education.

7,5 millions d'euros seront investis pour que les enfants soient accueillis dans une nouvelle école construite avec le souci des enjeux environnementaux. "Ce sera la première école de Tours construite en bois" souligne Franck Gagnaire. Il rappelle qu'il y a deux ans, "_Tours avait dû fermer une dizaine d'écoles pendant la canicule_, donc les nouvelles constructions sont pensées en évitant les grandes baies vitrées sans protection solaire, orientées plein sud. Il faut que l'établissement puisse fonctionner toute l'année".

Une cour d'école totalement repensée

"80% de l'espace de la cour de récréation sera végétalisé" explique Emmanuel Denis. "On a connu ses dernières années des périodes où les enfants ne pouvaient plus sortir dans la cour parce que c'était une grande étendue bitumée impossible à vivre". Le maire de Tours justifie donc le choix d'utiliser des matériaux biosourcés, même si ils sont un peu plus chers : "Plutôt que d'utiliser du béton classique, là où c'est indispensable d'avoir du béton, on met du béton peluché qui est en fait un béton alterné avec des écorces d'arbre. Ca permet une perméabilité et une moindre absorption de la chaleur. Et surtout, partout où on peut, on ne met plus de béton et on s'appuie sur des aménagements qui permettent d'absorber l'eau et qui renvoient moins de chaleur en période de canicule".

La cour de la maternelle Jean de La Fontaine comprendra aussi des espaces pour initier les enfants au jardinage. Cette nouvelle école devrait être livrée début 2024.