Tours: 800 000 euros de travaux dans les écoles cet été

L'été est traditionnellement le grand moment des travaux dans les écoles. A Tours, 800 000 euros sont dépensés cet été pour les travaux dans une vingtaine d'écoles (sur un budget annuel de travaux scolaires de 850 000 euros). Il y a d'abord des travaux de désamiantage dans 5 écoles, le désamiantage qui est le travail le plus lourd à réaliser, et puis il y a des travaux de rénovation et de modernisation comme à l'école élémentaire Anatole France, rue des Jacobins.

L'école Anatole France, 215 élèves, dont 144 en élémentaire et 71 en maternelle. "Une école art-déco qui a du cachet" dit Cécile Chevillard, l'adjointe au maire en charge de l'éducation. Mais une école construite en 1930, qui vieillit et qu'il faut donc sécuriser. En commençant par faire sauter à chaque étage la grande baie vitrée qui sépare les couloirs des salles de classes.

C'est un problème de sécurité. Les pompiers nous ont demandé de retirer cette verrière car en cas d'incendie elle exploserait et ce serait un danger car les enfants pourraient être blessés par des morceaux de verre. Cela ne répond pas non plus aux normes en cas d'attentat et il faut occulter l'espace. Conséquence, un mur a été posé à chaque étage à la place de ces baies vitrées de séparation -Cécile Chevillard, adjointe à l'Education

Le couloir des vestiaires des élèves débarrassé de sa verrière, un mur a été bâti à la place. © Radio France - Denis Guey

Le vestiaire des enseignants est lui aussi en travaux. Et c'est tout pour Anatole France cet été. Bien que les projets ne manquent pas, par exemple refaire le double vitrage.

Les fenêtres des années 80 ne sont plus suffisamment isolées. Les doubles vitrages sont anciens et dépassés. Il n'y en a même pas sur la partie ouest où est l'accueil de l'école sur les entrées ou sur les étages. Il faudra bientôt les refaire.

A l'école Anatole France, le budget affecté aux travaux de l'été est de 32 500 euros.

Exemples d'autres travaux en cours cet été: à l'élémentaire Paul Bert on refait le plancher en bois de deux classes, à l'école Alain ce sont les double vitrage qui se refait avec des joints qu'il faut désamianter, et à l'école Stéphane Pitard on refait le revêtement et les réseaux de la cour de récréation. Un nouveau revêtement et un nouveau réseau qui vont coûter 120 000 euros à la ville. A noter que le budget Education est le premier budget de la villle. Les travaux devront être terminés aux alentours du 19 août afin que les enseignants puissent reprendre pied dans leurs locaux avant la rentrée scolaire.