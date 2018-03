Ce mardi soir, Amandine Bertin 19 ans étudiante en BTS hôtellerie en alternance au CFA de Tours va être distinguée par le Ministère du travail et le Ministère de l'Education Nationale. Elle a participé au concours "Je filme ma formation" - récit de son parcours

Ce mardi soir, Amandine Bertin sera à l'honneur dans les salons du Grand Rex à Paris à l'invitation du Ministère du Travail et du Ministère de l'Education nationale.

Cette jeune apprenti du CFA Tours Alternance Formation (nouvelle appellation du CFA des Douets) a participé à un concours proposé par ces deux ministères : "Je filme ma formation" pour les apprentis et "Je filme mon métier" pour les professionnels.

La jeune fille de 19 ans est actuellement en BTS Hôtellerie en alternance : elle est au CFA pour ses cours et travaille au Domaine des Hauts de Loire dans le Loir et Cher - un hôtel 4 étoiles et un restaurant mené par un chef Rémy Giraud : 2 étoiles au guide Michelin.

Amandine n'a pas écrit de scénario elle a simplement demandé à un de ses professeurs de la filmer dans différentes parties de sa formation en cuisine, en cours de façon à mettre en évidence son parcours : d'abord un Bac techno Hôtellerie-Restauration à Blois, puis un BTS en Alternance à Tours : toujours partagée entre son envie de cuisiner et du contact avec les clients en salle, Amandine avait envisage un temps de faire une licence mais après son BTS en mai, elle rejoindra l'équipe du Domaine des Hauts de Loire pour un nouveau projet de bistrot où les cuisiniers assureront aussi le service.

A plus long terme, elle a des envies de voyage : grâce à sa double culture franco-camerounaise, elle a déjà mis les mains dans deux cuisines, elle voudrait pouvoir faire un tour du monde des autres gastronomies ou bien pourquoi pas intégrer la brigade de la Maison Troisgros à Ouches dans la campagne roannaise ou pourquoi pas aussi la Maison de Yannick Alléno, chef triplement étoilé.

Amandine affiche déjà ses ambitions et jusqu'à présent disent ses professeurs : ça lui a plutôt réussi !