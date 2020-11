Tours : Arnaud Giacometti élu nouveau président de l'université

On connaît le nom du successeur de Philippe Vendrix, à la tête de l'université de Tours : Arnaud Giacometti a été élu ce lundi 30 novembre, par le conseil d'administration. Le professeur d'informatique de 53 ans prend ses fonctions dès ce mardi 1er décembre, pour un mandat de quatre ans.

Ancien vice-président aux relations internationales

Le conseil d'administration, composé notamment de représentants des personnels et des étudiants, a donné 21 voix sur 36 à Arnaud Giacometti, candidat pour la liste "L'Université ensemble". Sa seule concurrente - après le renoncement à une nouvelle candidature de Philippe Vendrix - Claude Ophele, obtient 11 voix. Quatre personnes se sont quant à elles abstenues.

Arnaud Giacometti a été élu président de l'université de Tours, pour un mandat de quatre ans. - Université de Tours

Si c'est sa première candidature à la présidence de l'université, Arnaud Giacometti a déjà été vice-président aux relations internationales sous la présidence de Loïc Vaillant, entre 2008 et 2016. Le professeur d'informatique est également co-directeur du département d'informatique de la faculté des sciences et techniques, à Blois, et directeur adjoint du LIFAT, le Laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de Tours.