Tours : "C'est le système D au lycée Grandmont avec la fermeture totale de l'internat certains soirs"

Tours, France

La grève à l'internat du lycée Grandmont de Tours se poursuit. Les assistants d'éducation sont appelé à faire à cesser le travail toute cette semaine pour dénonce les conditions de vie déplorables dans l’internat. Ils dénoncent la vétuste des locaux, les problèmes de chauffage (des chambres à 13 degrés), sans oublier les douches glacées ou carrément brûlantes.... Au mois de novembre, déjà, les cours des 2.300 élèves avaient été suspendus pendant trois jours pour une fuite qui avait entraîné une panne de chauffage. La panne avait été réparée.

L'internat est totalement fermé certains soirs

Du coup, c'est le système D pour les 500 internes de l'établissement qui ont dû trouver un plan B pour se loger cette semaine. Gilles Zadem est le proviseur du Lycée Grandmont. Il explique que "20% des assistants sont présents. Du coup certains jours, les dortoirs seront fermés, et d'autres jours 150 élèves pourront être accueillis à l'internat. C'est très variable selon les jours. Il a fallu prévenir toutes les familles".

Une situation très difficile reconnait la Région Centre, propriétaire du lycée

De son côté la Région Centre Val-de-Loire, propriétaire du lycée, reconnait que la situation est difficile depuis la rupture des canalisations en novembre dernier. Xavier Lavoisier est le directeur du patrimoine en charge des lycées à la Région. "Avant de changer les canalisations, on avait réparé une grosse partie du système de chauffage avant les vacances de la Toussaint. Lorsqu'on a remis en eau, tout le système de canalisation enterré à lâché à plusieurs endroits. Donc là on remplace le système de canalisation. Les travaux devraient être terminés pour la fin des vacances de février. En attendant, pour chauffer le lycée, on a installé de grosses chaufferies au fioul portatives".

Au total, en 5 ans, la Région Centre affirme avoir dépensé 15 millions d'euros pour réparer et rénover ce lycée Grandmont.