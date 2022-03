Tours-centre : à partir d'aujourd'hui, les parents doivent inscrire leurs enfants dans l'école de secteur

Les inscriptions à l'école maternelle et élémentaire débutent ce lundi 28 mars. Si vous habitez à Tours centre, une carte scolaire a été dessinée pour vous indiquer où vous devez inscrire votre enfant.

À partir de la rentrée 2022, la Ville de Tours met en place la sectorisation des écoles maternelles et élémentaires. Les enfants habitant Tours-centre doivent être scolarisés dans l'école la proche de chez eux, sauf dérogation acceptée. Les parents doivent donc les inscrire dès maintenant dans l'école de leur secteur. Cette sectorisation, vise à rapprocher les enfants de leur école, et à favoriser la mixité sociale.

Des parents plutôt satisfaits

Les parents tourangeaux y sont plutôt favorables. Estelle habite dans le quartier des Prébendes. Elle est parvenue à scolariser sa fille dans l'école la plus proche, François Rabelais, mais elle a eu beaucoup de mal. "Il n'y avait pas de sectorisation donc j'ai fait en fonction de l'école la plus proche. J'ai réussi à avoir une place mais c'était difficile."

La sectorisation va certainement améliorer la situation de certains parents qui n'ont pas pu avoir de place l'année dernière et qui pourtant habitaient à proximité.

C'est le cas des parents d'Anatole, qui habitent eux aussi aux Prébendes. "Si la sectorisation permettait qu'il soit admis à Rabelais, bien sûr qu'ils le changeraient d'école, que ce soit plus pratique pour le travail et le reste."

Certains pensaient qu'elle existait déjà

Cette sectorisation, beaucoup de parents, comme Samira, pensaient qu'elle existait déjà. "Je pensais que c'était déjà le cas, mais apparemment non", note-t-elle, alors qu'elle récupère ses enfants à l'école Maryse Bastié. Elle est pour, si cela favorise vraiment la mixité.

C'est plutôt bien si ça peut mélanger tout le monde, au contraire.

Un directeur d'école favorable

Un avis partagé par Mathieu Lamonerie, directeur de l'école primaire Musset-Vigny aux Rives du Cher. "Jusque-là, il y avait des parents qui étaient un petit peu au courant et qui savaient qu'il y avait des "bonnes écoles" avec un profil socio-culturel un peu différent et les mettaient là, et ceux qui n'étaient pas au courant se retrouvaient dans des écoles où la mixité était moins importante."

Ca va permettre une forme d'égalité pour tous les citoyens de la Ville de Tours

Cette réforme ne concerne toutefois pas les fratries, qui pourront continuer à fréquenter la même école, ainsi que les enfants déjà scolarisés. Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant dans une école hors secteur doivent demander une dérogation auprès de celle-ci. Les dérogations seront étudiées au cas par cas.