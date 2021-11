Tours : des étudiants se mobilisent pour aider les élèves de 3ème à trouver leur stage en entreprise

Si vous êtes parent d'un collégien, vous commencez peut-être à y penser : le fameux stage de découverte en entreprise de Troisième. Il est compliqué de trouver le stage de ses rêves quand on a 14 ans, pas de réseau professionnel et aucune expérience dans la rédaction de lettre de motivation ou de CV. Cela se termine donc souvent chez le commerçant du coin ou dans l'entreprise d'une personne de la famille, solution de facilité et de sécurité.

Pour aider les élèves de Troisième à trouver un stage en entreprise qui leur corresponde vraiment, des étudiants en alternance de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Tours ont lancé un projet, baptisé "Nous 3". Ces étudiants-apprentis, qui ont déjà une vraie expérience du monde du travail, ont décidé de la mettre au service des collégiens.

Des conseils et un carnet d'adresse au service des élèves de Troisième

Plus particulièrement, ces alternants ont une expérience étendue dans la recherche de stage. "Dans le parcours "expérience en entreprise" que nous suivons à l'IAE, nous devons trouver un stage de quatre semaines dès la L1", explique Clémence Birre, 21 ans, l'une des étudiantes qui porte le projet. "Même chose en L2. Et en L3 on est en alternance. Donc on était les mieux placés pour leur expliquer la démarche d'une recherche de stage."

Au programme du projet Nous 3 : des ateliers pour aider les collégiens à rédiger leur CV et leur lettre de motivation, des conseils sur comment se comporter lors de l'entretien puis en entreprise, et même un moment job dating avec les étudiants dans le rôle des recruteurs.

Mais les apprentis vont aussi ouvrir leur carnet d'adresse aux collégiens, en les mettant en contact avec les patrons des entreprises par lesquels ils sont passés. "Cela peut être des entreprises dans la communication, le marketing, la comptabilité, ou tous les domaines RH ...", détaille Florient, 24 ans. "Le but c'est de leur ouvrir des domaines qu'ils n'auraient pas pu découvrir s'ils avaient cherché leur stage par eux-mêmes et qu'ils avaient postulé dans la boulangerie du coin ou l'entreprise de leurs parents."

Des élèves de Troisième très intéressés

Les jeunes ont présenté le projet aux élèves des établissements partenaires lors d'une conférence organisée à l'IAE le 21 octobre dernier. Les collégiens ont réagi très positivement, en manifestant nettement leur intérêt.

"Ils ont été nombreux à s'abonner à notre compte Instagram après la conférence, et depuis ils nous envoient régulièrement des messages", raconte Clémence. _"L'un d'eux nous a dit qu'une entreprise lui a refusé un stage, il nous a demandé des conseils pour comprendre pourquoi ... Et pendant la conférence, les collégiens ont paru très intéressés, notamment pendant le job dating. Ils nous posaient des questions sur nous, sur notre parcours ..."_

Quatre collèges d'Indre-et-Loire sont partenaires du projet : l’Arche du Lude et La Vallée Violette à Joué-les-Tours, René Cassin à Ballan Miré et Honoré de Balzac à Azay-le-Rideau.