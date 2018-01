Le forum de l'orientation se tient ce vendredi et samedi au parc des expositions de Tours. Il accueille comme chaque année des milliers de collégiens et lycéens d'Indre et Loire. 150 exposants et 500 formations sont présentées.

C'est par bus entiers que l'on vient de tout le département au forum de l'orientation à Rochepinard à Tours. Collégiens, lycéens accompagnés de leurs enseignants s'y rendent pour se renseigner sur les métiers et les formations. On compte sur place 150 exposants et 500 formations sont présentées. Des conférences se déroulent également comme par exemple celle sur "Parcoursup" (10h15 et 14h30 ce samedi), cette nouvelle plateforme d'inscription pour les études post-bac. Un nouveau dispositif qui vise notamment à éliminer le tirage au sort mis en place par le système APB, lorsqu'une filière libre d'accès comptait plus de candidats que de places.

Les futurs bacheliers pourront s'inscrire et commencer à rentrer leurs voeux qu'à partir de lundi et jusqu'au 13 mars.

A ce forum de l'orientation au Parc des expositions de Tours, un stand avec des brochures explicatives est dédié à Parcoursup. La principale nouveauté est l'arrêt de la hiérarchisation des vœux : dix au maximum et les candidats devront expliquer par écrit les raisons de leurs choix. Dans les allées de Rochepinard, l'avis des enseignants diverge. Si certains voient ce dispositif comme une réponse à apporter aux soucis de l'an passé, d'autres se montrent plus circonspects et attendent de voir dans les faits ce qui va se passer.