Tours : des parents d'élèves disent non au masque à l'école pour les enfants de primaire

"Le masque aux enfants, oh non !" Le slogan est repris par la quarantaine de personnes venues manifester, ce samedi matin, entre la place Jean-Jaurès et la préfecture à Tours, à l'initiative du collectif Épargnons nos enfants 37. Principalement des parents d'élèves qui dénoncent le port du masque obligatoire pour les élèves de primaire.

Migraine, agitation et anxiété

"Ça m'empêche de respirer et ça me donne des migraines", raconte Sarah, 9 ans, en CM1, masque sur la tête comme pour dénoncer son absurdité. "Ça l'empêche de bien apprendre", ajoute sa maman, Aurélie. Comme elle, plusieurs parents d'élèves remarquent des gênes liées au port du masque pour leurs enfants. "Beaucoup d'agitation, d'anxiété, de mal à s'endormir le soir et des maux de tête", constate Elsa, mère d'un garçon de 7 ans.

Le collectif Épargnons nos enfants 37 s'inquiète des conséquences à long terme du port du masque. "Il y a de gros syndromes d'anxiété avec une peur de l'autre, une peur du contact, et même une peur de la mort. Pourtant, il faudra bien revivre ensemble un jour", alerte Marion Barrault, mère de trois enfants et porte-parole du collectif.

Un masque porté par un enfant n'est pas un masque protecteur" - Marion Barrault

Les parents d'élèves déplorent surtout l'inefficacité du port du masque. "Un masque porté par un enfant n'est pas un masque protecteur, puisqu'il va le toucher une vingtaine de fois par jour. Est-ce vraiment utile d'en faire porter un huit heures par jour aux enfants ?", interroge Marion Barrault. "C'est un vrai nid à microbes. Le lavage de mains suffit", estime Aurélie.