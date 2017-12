Tours : des parents demandent à la mairie d'agir pour sécuriser les abords de l'école Molière

Depuis des années, le Conseil des parents de l'école Molière à Tours demandent à la mairie de sécuriser la sortie des classes. L'école est située à l'angle de la place de la Liberté et de la rue Febvotte, un secteur où le trafic automobile est dense.

Mobilisation d'une petite dizaine de parents d'élèves de l'école Molière à Tours ce mercredi matin. Ils ont accroché deux banderoles et demandent à la mairie d'améliorer la sécurité des enfants aux abords de l'école. L'école Molière compte plus de 400 élèves de la maternelle au primaire. Elle est située à l'angle de la place de la Liberté et de la rue Fevbotte. Entre le trafic automobile à cet endroit, le passage des cyclistes et des deux-roues, et le stationnement anarchique près de la contre-allée, la sécurité des enfants n'est pas assurée disent les parents.

Les parents dénoncent aussi le stationnement anarchique sur la contre-allée de l'école © Radio France - Yohan Nicolas

C'est stressant le matin. Il y a beaucoup d'enfants qui sortent. Je sais pas ce qu'on attend. Un accident encore plus grave - Alexandra, une maman

Les parents demandent une meilleure signalétique, des barrières supplémentaires. Et surtout, une écoute de la mairie de Tours, alertée sur ce problème depuis plusieurs années. Nathalie Bois-Gicou, est membre du Conseil des parents de l'école Molière. Pour elle, les parents sont dans une démarche de prévention. On ne veut pas qu'il y ait un drame

Il serait temps que ça bouge. On est ouvert à une concertation avec la mairie

Les parents d'élèves estiment aussi qu'il faut aussi sensibiliser certains parents qui stationnent de manière anarchique, et sans regarder dans la contre-allée de l'école.