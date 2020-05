La ville de Tours a décidé de ne pas rouvrir ce jeudi 14 mai l'école maternelle et élémentaire Charles Péguy et la crèche Multi-accueil du Hallebardier. Dans ces deux établissements, un membre du personnel est suspecté d'avoir été contaminé par le COVID 19.

Tours : deux suspicions de Covid-19 dans une école maternelle et une crèche

Le maire de Tours, Christophe Bouchet, a été alerté ce mercredi de l'existence de deux cas suspects de coronavirus dans deux établissements publics de la ville : l'école maternelle et élémentaire Charles Péguy et le Multi-accueil du Hallebardier. L'école et la crèche devaient rouvrir jeudi 14 mai comme l'ensemble des établissements de la ville accueillant des enfants. En concertation avec le DASEN, le directeur académique des services de l'Education Nationale, le maire a décidé de suspendre la réouverture de l'école. Il a également décidé de ne pas rouvrir le Multi-accueil municipal dans l'attente des résultats des tests de dépistage.

Ce sont deux femmes, membres du personnel de chacun de ces établissements, qui présentent les symptômes du coronavirus. Elles ont participé normalement à la réunion de pré-rentrée. Elles seront soumises à un test de dépistage afin de savoir si elles sont effectivement contaminées. Les résultats seront connus sous 48H00.

En attendant, l'école maternelle et élémentaire Charles Péguy sera donc fermée jeudi 14 mai ainsi que le Multi-accueil du Hallebardier. L'école devait rouvrir avec 41 enfants (14 en maternelle, 27 en élémentaire) alors qu'elle en compte habituellement 150. Le Multi-accueil, situé entre le Palais des Sports et l'avenue de Grammont, devait accueillir huit petits en crèche. Toutes les familles ont été prévenues. Le maire confie que la ville pourrait accueillir certains de ces bambins dans d'autres structures.